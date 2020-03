View this post on Instagram

Hay puse mi granito de arena! Gracias vecinos del barrio fue emocionante alegrar la noche con nada más y nada menos que Música! Pifiadas miles, pero el arte no juzga, se vivencia, se disfruta, trasciende todo. Y en este momentoo nos une y nos sana! Todos bailando cantando y haciendo señales de luces al unísono..fui feliz DANDO... Mañanaa 21 hs a pedido de ellos volvemos a disfrutar y elevar con buenas vibras para el mundo que construimos y queremos sanar. #nonosaburrimosnada #daryrecibir