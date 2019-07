UTA Santa Fe advirtió que el paro podría continuar la semana que viene

Más de cien trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios Automotor se reunieron en medio de la jornada de paro frente a la sede local del gremio en San Jerónimo al 3300 desde las 10 de este viernes. Se manifestaron para reclamar por la recomposición salarial y para negociar las paritarias. En la conferencia de prensa, Osvaldo Agrafogo, secretario general de la UTA advirtió que de no llegar a un acuerdo, la medida continuará hasta la semana que viene.

Sobre el acatamiento de la jornada de protesta, Agrafogo evaluó: "En la ciudad de Santa Fe creo que es un éxito total". Cabe recordar que a partir del lunes se llevará adelante en la ciudad la Cumbre del Mercosur en la que presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se reunirán en la capital provincial. "Esto se tendría que haber previsto para que no lleguemos acá. El sistema de transporte interurbano le corresponde a la provincia, el urbano a la ciudad, así que los tres poderes son los responsables de esta situación. Si se buscan acuerdos se puede solucionar en una hora, sino la semana que viene se puede profundizar si no tenemos ningún tipo de respuesta", expresó.

Agrafogo UTA SANTA FE PARO DE COLECTIVOS.jpg UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Mientras un coche de AeroBus –la línea que va hasta el aeropuerto metropolitano de Sauce Viejo– cortaba la circulación de San Jerónimo y Obispo Gelabert, junto a otros 15 colectivos urbanos en las calles aledañas, Agrafogo apuntó: "Realmente los trabajadores vemos que hace tiempo que no están cumpliendo con lo que deberían que es con los sueldos, el aguinaldo y no se cierran las paritarias para el 2019-2020. Lo venimos diciendo desde hace un año que el transporte va a tener problemas y lo está teniendo. No nos equivocamos cuando le pedíamos a las autoridades provinciales y nacionales que se hagan eco de lo que estaba pasando en el transporte".

Embed

Minutos antes de que Agrafogo diera la conferencia de prensa, desde UTA apuntaron a UNO Santa Fe que el precio del boleto podría llegar a los 50 pesos antes de fin de año. En relación a los subsidios, el dirigente describió: "Los subsidios son un problema de los empresarios con los gobiernos. Sabemos que el gobierno nacional los ha retirado y le trasladó a las provincias para que se hagan cargo, a partir de ahí todos miraron para el costado y llegamos a esto. Hace tres meses que estamos discutiendo la paritaria para llegar a un 20 por ciento hasta el mes de septiembre más un bono adicional de 16 mil pesos y no se puede cerrar. Pero los empresarios aducen ya no tener más recursos para hacer la erogación que esto signifique. El gobierno nacional ha dicho que con la firma del pacto fiscal la responsabilidad le pasa a los gobiernos provinciales y municipales, como es el caso de esta ciudad con boletos congelados. Así que cuando los empresarios dejan de abonar los únicos que quedamos de rehén somos los trabajadores con la consecuencia que eso tiene".

PARO COLECTIVEROS TRANSPORTE UTA 1.jpg Los manifestantes, frente a la sede local de la UTA. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Y reiteró: "Hoy es un día importante porque se unieron todos los trabajadores. A nosotros ya no nos alcanzan los salarios. Y no es que estamos defendiendo las empresas como dicen por ahí. Las empresas aducen balances, tenemos dos empresas concursadas. No somos nosotros los que tenemos que ver los números para saber si les dan, pero vemos la realidad. Las empresas de Santa Fe están todas concursadas por el transporte urbano, así que algo de razón pueden llegar a tener. Queremos que el poder controle y diga quién tiene la razón de todo esto. Seguramente los trabajadores somos los más perjudicados".

Asimismo Agrafogo aún no confirmó si las medidas continuarán después de este viernes e insistió que el panorama puede cambiar "si los gobiernos municipales y provinciales se acercan para poder arreglar la situación de los trabajadores". En este sentido, indicó: "Eso es lo que estamos buscando y esperando. Ya en el día ayer la provincia de Buenos Aires ha arreglado y todos los compañeros de allá hoy no están de paro. Que la provincia y la Municipalidad se hagan cargo de este problema y también puedan ir a hacer el acuerdo con los empresarios y firmarlo en Buenos Aires en paritarias para no tener que seguir con esto la semana que viene. Porque si esto continúa, se va a pronunciar mucho más el conflicto que hoy estamos llevando adelante, con mucha cautela con mucha calma. Y le pedimos disculpas a la gente pero es la única manera que tenemos los trabajadores, en la calle, y haciendo sentir nuestro reclamo".

PARO COLECTIVEROS TRANSPORTE UTA.jpg El corte de tránsito por la manifestación fue desde Boulevard hasta Santiago del Estero sobre San Jerónimo, y en Obispo Gelabert de 25 de Mayo hasta casi 9 de Julio. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Por último, concluyó: "Con la Municipalidad hemos tenido conversaciones y con la provincia también, pero cuando el paro ya estaba en marcha. Así que ojalá que este fin de semana se pongan a trabajar para solucionar el problema. No es un problema grande lo que hay, hay que hacer compromisos. La gente que se mueve en los colectivos son santafesinos. Se solucionan con políticas de transporte que no la tienen. El transporte público es el que menos recursos tiene, así que no tienen que mirar para el costado".