2019: Un año en el que insinuó más de lo que concretó

El 2019 resultó histórico para Unión y no es para menos, ya que por primera vez jugó una Copa internacional. Participó de la Sudamericana y eso resultó un hito en sus 112 años de vida. Fue sin dudas el hecho emblemático que marcó este año en la vida del Tate.

Ningún hincha olvidará el miércoles 20 de marzo cuando en el 15 de Abril derrotó 2-0 a Independiente del Valle (luego resultó el campeón de la Copa). Pero a su vez también en el primer semestre del año clasificó por segunda vez consecutiva a la Sudamericana.

Esos primeros meses del año fueron trascendentales en la historia del club, ya que en 111 años de vida no había clasificado nunca a un torneo internacional y en ese primer semestre lo jugó por primera vez y de yapa clasificó para disputar la Sudamericana del 2020.

Pero ese envión inicial se fue diluyendo con la eliminación en primera fase ante el conjunto ecuatoriano y la caída ante Tigre como local por la Copa de la Superliga. En pocos días se quedó con las manos vacías. Y a eso se suma la derrota en 32avos de Copa Argentina ante Barracas Central.

LEER MÁS: Gómez Andrade, ¿en el radar del campeón de América?

Y en este último semestre tuvo un andar irregular en la Superliga y el mayor alivio llegó con el triunfo en el Clásico y con la final que perdió Colón. Ese resultado le permitió al mundo Unión respirar aliviado y disimular una situación que hubiese sido difícil de sobrellevar.

Pero más allá esa circunstancia, está claro que la marcha de Unión en este 2019 fue de mayor a menor. Comenzó con mucha ilusión, pero la misma se fue apagando a la par de las competencias en las que fue quedando en el camino.

Está claro que el Tate apuntaba en este 2019 a dar el salto de calidad pero no logró concretarlo, puso la vara alta pero no pudo saltarla. Y quedó el sinsabor de no poder avanzar en la Sudamericana ni en la Copa Argentina.

LEER MÁS: Unión estaría interesado en el colombiano Diego Valoyes

A mediados de año, se desmembró el plantel, se fueron jugadores importantes y los que llegaron no lograron hacer olvidar a los que emigraron. Y eso se tradujo en la actuación de la Superliga.

Unión finalizó el año en la 17ª posición con 20 puntos y una eficacia del 41%, quedando por el momento afuera de la clasificación a la Sudamericana del 2021. En la parte final, la mayor satisfacción fue el gol de Nicolás Mazzola en el triunfo ante Colón.

Por lo cual, la sensación es que el Rojiblanco insinuó más de lo que concretó y terminó el año con un balance que puede resultar neutro. Ni bueno, ni malo, difícil de mensurar y que sin dudas tuvo como aliciente la caída de su eterno rival.

LEER MÁS: Peñarol podría llevarse a un jugador que pretende Unión

Está claro que otro hubiese sido el balance si Colón era campeón, por lo cual la derrota de su clásico adversario, le permitió terminar el 2019 con una sonrisa, pero que tuvo que ver más con lo que le sucedió al eterno rival, que lo hecho por el equipo.

Muchos se quedarán con la participación en la Sudamericana y con la clasificación a la del 2020. Otros con que la ilusión se terminó temprano y que Unión no pudo avanzar a la próxima instancia de la Sudamericana y de la Copa Argentina. Depende del cristal con el que se lo mire, será la evaluación final.