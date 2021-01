Aguilar: "Nos sorprendió la asistencia de chicos en Unión"

Más adelante acotó que "con este panorama por otra parte nos sorprende que se habla de una competencia en Cuarta y Quinta a partir de febrero, cosas que no se entienden. La intención nuestra es empezar de a poco".

LEER MÁS: Alegre Rojas se ilusiona con convencer y quedarse en Unión

Respecto a la modalidad de trabajo añadió que "ahora todo es distinto, los botines y el barbijo van de la mano, se lo tenés que remarcar a los chicos, no hay vestuarios, se terminó la previa y el post entrenamiento, hay que enseñarle por rango de edad porque el chico vive de otra forma. Tenemos que cuidarnos entre todos".

En otro tramo de la charla puntualizó que "de Cuarta a Novena de AFA volvieron a trabajar sin la pensión que no está habilitada. Reiniciamos con un 80% de jugadores, muchos del interior no pudieron venir. Las primeras semanas serán de reinserción al deporte, crear los hábitos otra vez, todo lo que involucraba el deporte de rendimiento y formación para ser un jugador de fútbol, son arriba de 200 chicos los que volvieron".

De acuerdo a la pandemia, las autoridades del fútbol argentino resolvieron crear por este año otra categoría, a lo que Aguilar detalló: "Cuarta, Quinta y Sexta juega los sábado, Reserva juega los viernes, a continuación de ese partido serían 90 minutos de un Selectivo Sub 20 que está Bernardo Romeo en ese tema para darle rodaje a chicos de categorías 2000 y 2001, verlos, sería solamente por este año y por la pandemia pero tiene que salir por boletín oficial".

LEER MÁS: Unión, ¿a la carga por el goleador que pretende Azconzábal?

Si bien hay incertidumbre en cuanto al nuevo coordinador de fútbol amateur de Unión, Aguilar expresó que "no tengo problemas de que me haga cargo hasta que haya alguna novedad, tengo la experiencia de ser coordinador de preparadores físicos, no es mi intención ser coordinador general de Unión, si el club lo necesita no tengo ningún problema, soy empleado del club, después de tantos años uno conoce situaciones. Nos preparamos para un año atípico".

En la parte final acotó que "nos sorprendió la asistencia de los chicos, cada uno buscó un lugar para no perderse el arranque, un grupo muy numeroso tuvimos. Eso nos pone contentos, es la realidad que tanto tiempo sin hacer nada lo incentivó a los chicos, sigue siendo opcional todo, el que no puede venir lo entendemos, hay semanas de margen para organizarse, buscar alojamiento, hay que ser flexibles".