Esta semana se conoció el supuesto interés que Unión por el volante central paraguayo Ramón Martínez, conocido del entrenador Juan Azconzábal de su paso por Guaraní. Los sondeos fueron hace algunas semanas y después de analizarlo bien, se charló con el dueño de su pase, Atlético Mineiro de Brasil.

En favor del Tate jugaba que el entrenador argentino Jorge Sampaoli ya le había comunicado que no lo iba a tener cuenta, pese a que hacía menos de un año que el club lo había comprado en más de 2.000.000 de dólares. Un dato que ilusionaba con ser factible para concretar un préstamo. Sin embargo, las pretensiones le pusieron un alto al interés.

El propio Ramón Martínez reconoció que no estaba tan preocupado por su salario, porque su meta era jugar y que hacerlo en Unión lo seducía, porque en el último tiempo "vino haciendo ruido" en el continente. Pero la dirigencia se topó con una escollo imposible de superar que estableció Atlético Mineiro. Inicialmente, buscaba vender por porcentaje de la ficha para recuperar al menos una parte de la inversión, cosa que el elenco santafesino no estaba dispuesto a hacer por falta de recursos; y después, una cesión con un cargo en dólares.

Ramón martínez 1.jpg Las pretensiones de Atlético Mineiro por Ramón Martínez espantaron a Unión. Foto: @ramonmartinez96

Todo esto echó por tierra con los deseos de Juan Azconzábal de tenerlo en Santa Fe para el regreso del fútbol. Era el volante todoterreno que pensaba para dar un salto de calidad, pero los montos enfriaron todo por ahora. Algunos se animan a decir que ya estaría caído, porque largarlo sin cargo no está en la expectativa del Galo.

Cuando de negociaciones se trata, no hay que dar por terminado nada, pero la realidad es que así la historia no prosperará. Puede hacer presión el deseo del jugador, pero Atlético Mineiro es quién solicita y Unión no puede hacerle frente. Por eso, ya se estaría mirando para otro lado.