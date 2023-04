Aued: "Unión está en la nebulosa y no sabemos para dónde vamos"

Luciano Aued dijo que los chicos de Unión no están bien contenidos y no saben el rumbo del proyecto.

Luli encaró los micrófonos a corazón abierto y admitió que "lo de hoy fue lamentable. Hay que dar la cara pero es lo que se vio. Estamos golpeados, no es una situación fácil, entendemos a la gente. Nos pasaría lo mismo. Estamos en una situación compleja pero a tiempo".

Unión se presentó con muchos juveniles que desnudaron las falencias por las que está pasando también la cantera, al momento de subirlos y que tengan roce en la Liga Profesional.

Por eso no dudó en admitir que "Argentinos tiene una estructura bien clara, es un equipo que sabe a lo que juega, Unión está en la nebulosa y no sabemos para donde vamos".

Y luego, disparó: "La realidad con los chicos quedó más evidenciada. Argentinos apuesta a un plantel de chicos pero con una estructura que los sostiene, los contiene. En Unión no está pasando eso. Hoy no están contenidos, por eso pasan estas cosas. Hay que tener un proyecto para ayudarlos, la realidad es que tenemos chicos y no sabemos a que jugamos".