Mosset: "Soy un soldado de Unión y estoy para dar una mano"

Más adelante, en referencia al equipo titular que armó, disparó: "Busqué frescura, había poco tiempo de un partido al otro, en el segundo tiempo cambiamos la estructura, le quise dar a los muchachos que habían iniciado con los que elegí para este partido. Tuvimos una noche muy negra".

En otro tramo de la charla subrayó que "lamentablemente en este momento los días fueron muy poco de trabajo, pudimos hacerlo muy poco en campo, nos sentimos superados, no fue un buen partido de nuestra parte, agravada la situación porque trabajamos poco entre medio de los dos partidos, con una situación emocional que atraviesan los jugadores, hay que levantar la cabeza y saber que el domingo hay revancha. Este miércoles nos pondremos a trabajar para el domingo, uno abriga la ilusión de encontrar respuestas, levantar a los jugadores, dar en la tecla y tratar de que entren los que estén mejor dado el contexto que está viviendo".

Mosset volvió a insistir con su once inicial en La Paternal que "la decisión la tomé yo, fue un partido muy pesado el de Belgrano, jugamos mucho tiempo con uno menos, pretendía tener piernas frescas, fue la idea de tantos cambios para hoy. Sabíamos que era un partido intenso, con un rival que tiene buenos jugadores, charlamos con algunos jugadores, le preguntamos como estaban, la idea de los cambios fue darle frescura, el plantel viene golpeado hace muchísimos partidos del torneo anterior. El nivel del grupo es parejo, no hay un titular por sobre otro, considero que es titular que juega cinco o seis partidos en buen nivel, no lo podemos observar. El grueso del plantel no alcanzó el nivel que puede tener".

Sin saber qué será de su futuro, Tato disparó: "Estoy para dar una mano, hace siete días que estoy con los muchachos, soy tan responsable como todos los que participamos, vamos a buscar revertir la situación y poder darle un triunfo a la gente".

El momento es duro y Mosset le puso el pecho, al decir que "cuando viene cuesta abajo, rápidamente se hace difícil, queda mucho camino por recorrer, la situación es crítica, buscaremos levantar el nivel de los jugadores que le dieron alegrías al club".

Para luego, agregar: "Es difícil todo, hay que hablar mucho, se nos hace difícil plasmar una idea a un grupo golpeado, se necesita hablar y mucho tiempo de trabajo, estamos en el medio de un torneo. Esperar a los muchachos que se vayan recuperando, analizar a Tigre y buscar el triunfo".

Ante la consulta si siguió de cerca los acontecimientos en referencia al sucesor de Munúa, el conductor rojiblanco sentenció: "No tuve charlas con los dirigentes, no se cómo está la posible contratación de un nuevo entrenador, soy un soldado del club y tratamos de dar lo mejor, con los jugadores que charlé me manifestaron la preocupación y las ganas de revertir la situación. Hay que levantarlos y ayudarlos para que encuentren su nivel, no hay mucho tiempo, es un golpe grande, no jugamos bien, pero el jugador tiene que sacar la personalidad para revertir la situación".

Antes de su despedida refrendó: "El momento de Unión es malo, arrastramos meses sin hilvanar tres o cuatro triunfos seguidos, la solución es trabajar, apoyar, dar en la tecla con el poco tiempo de trabajo, que salgan a la cancha los mejores intérpretes. Muchas de estas situaciones las viví como jugador, hay que confiar en el que tenés al lado, darles las mejores herramientas".