Aued, lapidario con este presente: "Nos duele, pero esta es la realidad del equipo y el club"

Méndez no claudica en Unión: "Me sobran fuerzas para seguir"

"Nos duele, pero esta es la realidad del equipo y del club. El análisis está claro, después cada uno tendrá sus responsabilidades. La realidad es lo que se vio, un equipo muy golpeado, que intentó al principio, pero luego del gol nos quedamos sin respuestas. Entonces no podemos levantarnos. Es algo que nos viene pasando y no podemos salir de este momento", expresó en la transmisión en vivo de UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: La bronca de la gente de Unión: banderas y cantos de guerra

Pero no quedó solo ahí: "Paro para charlar y dar la cara, pero la realidad es lo que se vio en este partido. La única forma, aunque suene repetitivo, es trabajando y estando todos unidos. Debemos hacernos cargo también, porque el nivel de ninguno es el esperado. A todo nivel digo, también del club".

• LEER MÁS: Méndez no claudica en Unión: "Me sobran fuerzas para seguir"

En el final Luciano Aued, tiró: "No encontramos respuestas futbolísticas y nos está costando. La gente tiene toda la razón de enojarse, porque el nivel futbolístico no está a la altura del club. Motivos hay de sobra y ya se saben, por eso digo que cada uno tiene que hacerse cargo y quizás a partir de ahí podamos salir adelante. Si no hay una autocritica fuerte, esto no se va a acomodar".