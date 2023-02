Aued: "Como club tenemos que hacernos fuertes, peleando contra todos"

Más adelante apuntó: "Llegamos jugadores en el medio para contrarrestar las salidas y darle un poco de experiencia al equipo que es lo que le estaba faltando, hay mucha juventud, uno intentará ayudarlos en ese crecimiento. Como todo proceso lleva su tiempo, cuesta y hay que tener paciencia porque todo se va a acomodarse".

En lo referente a su estado actual, admitió que "desde lo físico y futbolístico me estoy sintiendo cada vez mejor, es mi tercera semana de trabajo, adaptándome al plantel, el entrenador, mi posición es la de siempre. Jugué solo de volante, de doble cinco, me gusta jugar de frente para filtrar pases y con jugadores de calidad que tenemos, ser el nexo o el primer pase".

Más adelante subrayó que "se va a ir viendo cuando me toque jugar desde el arranque, como es el partido, la intensidad, el desgaste del equipo, dependemos si tenemos o no la pelota, cada vez me estoy sintiendo mejor. Eso me pone bien. En el último partido con Instituto no pudimos plasmar la idea que tenemos o que se vio en Unión. Hubo transiciones y no opciones claras, no es lo ideal es un punto a corregir. Van dos fechas, con Banfield merecimos más, no fuimos finos".

Aued no dudó en decir que "siempre hay que enfocarnos en los déficits que tuvimos, hay que corregir, mirar para adentro, para uno. Después se habla mucho, es entendible, lógico, en la última fecha quedaron dudas, el árbitro no interpretó algunas situaciones, eso genera rumores que no hacen bien. Trataremos de estar atentos, colaborar y ayudar a que todo sea con normalidad, que se juegue un partido de fútbol. Queremos ser vencedores y traernos los tres puntos de una cancha difícil".

En la parte final, añadió: "Estoy muy feliz y contento de volver al fútbol argentino, me apasiona, lo seguí siempre estando afuera. Es tan competitivo, se hace difícil para todos, más allá de tener planteles con nombres y variantes, cualquiera le compite a cualquiera. Se vio en la Copa Argentina. Es algo para valorar, somos la Liga de los campeones del mundo, hay que cuidarla, valorar el lugar donde estamos. Como club hacernos fuertes y hacer un mejor equipo, peleando contra todos para meternos en una copa internacional".