Bazán Vera: "El empuje y el aliento de la gente de Unión será un jugador más"

"Fueron dos años muy lindos en lo personal, donde viví en una ciudad muy linda, sigo recibiendo el cariño de la gente, a veces no puedo entenderlo. No nos fue bien, era un momento difícil de Unión, esa imagen quedó de lo que me dio como jugador de fútbol".

Más adelante recordó que "la persona más importante de mi vida, que es mi madre, era feliz cuando me iba a ver, caminaba por la Peatonal, palpitaba eso en la cancha, tengo muchos recuerdos muy lindos de Unión. Mi hija Candelaria es fanática de Unión, a veces vamos a verlo cuando viene a Buenos Aires. Está sufriendo con este presente".

Bazán Vera también admitió que "vivo dos situaciones en mi casa: mi hija más chica es hincha de Almirante, intentamos que Candelaria sufra lo menos posible por lo que quiere a Unión, es un momento complicado, donde uno desde lejos no puede haber reproches, hay que apoyar y demostrar porqué es el más grande la ciudad. Todos los Tatengues tienen que estar unidos y apoyar, alentar y llenar la cancha. Es crítico pero con esa luz de esperanza y sensación de saber que Unión es de Primera".

En otro tramo de la charla subrayó que "a todos mis amigos les digo que jugué en Unión en el ascenso, pero siempre siempre el entorno es de Primera, por eso volvió rápido, jugó Copa Sudamericana. Nunca me hicieron sentir como un jugador de segunda categoría. La ropa, los viajes, todo era de Primera División".

Con referencia al presente sin goles de los delanteros del Tate, en este caso Morales, el Indio sostuvo que "es todo consecuencia de algo, el delantero tiene que contar con esa cuota de suerte, ahora pega en el palo y sale afuera. Cuando analiza la situación, cada jugada te lleva a decir que por esto o aquello estas en determinado lugar. No viene en una buena racha, el equipo no puede ganar, se hace más dramático, hablar del pasado no soluciona nada. Hay que pensar en Tigre, escuché al capitán angustiado pero con un mensaje alentador. Esos jugadores que dan la cara y suman siempre los quiero en mi equipo".

El exartillero rojiblanco también soslayó que "mi hija me pide mucho para ir, estoy con un conflicto, porque Almirante juega el lunes, no se cuando se juega la revancha, la más chica quiere ir, pero la más grande corre con ventaja. Fuimos a Córdoba a ver la final con Independiente Rivadavia. Ojalá se pueda salvar del descenso, siempre estaré agradecido".

En la parte final no dudó en decir que "con el empuje de la gente, el griterío y el aliento será un jugador más, lo único que pido es que la gente vaya a alentar a Unión, muchos partidos los ganó la gente, con el empuje y las ganas que tiene el jugador, no tengo dudas que dará un plus más".