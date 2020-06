Bottinelli: "Estoy bien para seguir jugando un par de años"

Jonathan Bottinelli es el capitán de Unión, pero tal vez esa cinta la utilizó por última vez frente a Arsenal el pasado 15 de marzo, en la jornada inicial por la Copa Superliga.

En el proceso de Madelón, el defensor fue referente aunque no tiene a esta altura del mes un bosquejo claro de si tendrá o no la posibilidad de extender su contrato con el Tate.

Botti charló con el programa Presión Alta (TyC Sports) y reconoció que "tengo muchas ganas de volver a entrenar y jugar, se hizo muy largo. Por zoom seguimos entrenando todos los días de lunes a sábado".

Y más adelante, acotó: "Uno trata de estar lo mejor posible, no tengo muchas dimensiones en metros pero el profe Hugo Díaz se da maña para que todo nos sirva. Nos quedamos sin entrenador y él se convirtió en psicólogo, entrenador, profe. La verdad que es una fiera".

Bottinelli volvió a ratificar que "mi contrato termina el 30 de junio y la verdad que todavía la gente de Unión no se contactó conmigo. Estaban cerrando el tema del nuevo entrenador y de ahí se verá los que siguen y los que no van a continuar".

LEER MÁS: ¿Por qué Unión dilata la continuidad de Sebastián Moyano?

Hace pocos días las declaraciones de Marcelo Gallardo hicieron mucho ruido en distintas esferas, aunque el futbolista prefirió no ingresar en polémica al apuntar que "no estaba esperando nada de nadie, todos entendemos la pandemia, el virus, trabajamos con nuestro cuerpo y hace bastante tiempo que estamos parados y sin actividad".

Para luego, agregar: "Hay un montón de cosas que nos superan, no podemos llegar a muchas situaciones, tenemos que estar juntos, darle una mano a los chicos del ascenso o los jugadores que cobran menos en Primera. Que no les falte nada, las decisiones las toman AFA y el Gobierno, nosotros no podemos acceder a eso".

Bottinelli.png Jonathan Bottinelli es el capitán de un Unión que aún no tiene técnico.

En otro tramo de la charla, Bottinelli recalcó que "en ningún momento dijimos que no queríamos jugar, fue algo del Gobierno aquella vez donde salió un comunicado decretando el parata del fútbol, el único que no se presentó fue River con Atlético Tucumán. Lo que hizo o dejó de hacer Gallardo me lo guardo".

Respecto a un bosquejo del nuevo torneo que podría edificarse en el resto del año de acuerdo al retroceso de contagios, el zaguero no duó en afirmar que "la vuelta será compleja en lo físico para volver a estar como antes. Esperemos tener el tiempo prudencial que los profes necesitan para estar lo mejor posible. Sería una locura jugar enseguida. No le haría bien al fútbol ni a nosotros".

LEER MÁS: ¿Hay plan B en Unión si se dilata la llegada de Azconzábal?

Otro tema candente que todavía no quedó claro pero que asoma es la supresión de los descensos. Al respecto, Bottinelli disparó: "Jugar sin descensos empeora para abajo, haríamos un campeonato mediocre, chato, está lindo pelear en tres frentes: por el título, por las copas y por el descenso. Nosotros nos sorprendimos con esta decisión, charlando se puede solucionar el problema. Los dirigentes seguramente tendrán sus razones, hay que escucharlos y entender porqué lo hicieron, no hay que ponerse en veredas opuestas, tenemos que sacar lo bueno para todos".

En la parte final, expresó que "estoy bien como para seguir jugando y estar unos años más en el primer nivel del fútbol. Por eso sigo trabajando y esperando novedades".