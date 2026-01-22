Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El club lo hizo oficial en sus redes sociales: el volante firmó contrato con Unión hasta diciembre de 2026 y acompañará al plantel ante Platense.

22 de enero 2026 · 19:03hs
Unión sumó una nueva cara en el arranque del Torneo Apertura 2026. En la previa del debut frente a Platense, el club confirmó oficialmente la llegada de Brahian Cuello, mediocampista que firmó contrato hasta diciembre de 2026 y ya se encuentra en Santa Fe para vivir el estreno del equipo en el campeonato.

La confirmación llegó a través de las redes oficiales del club, cerrando así una negociación que venía avanzando desde hace varios días. Cuello se transforma en una alternativa más para el mediocampo, aportando experiencia y recorrido en un plantel que busca solidez y variantes de cara a una temporada exigente.

Formado en San Martín de Merlo, el volante tuvo un crecimiento sostenido en Sportivo Estudiantes de San Luis, donde debutó en la Primera Nacional y acumuló continuidad. Luego pasó por Almagro, Defensa y Justicia e Instituto, antes de sumar una experiencia reciente en el fútbol ecuatoriano.

Experiencia reciente y recorrido internacional

Durante la temporada 2025, Cuello defendió los colores de Delfín, en la Serie A de Ecuador. Allí disputó 32 partidos oficiales y convirtió dos goles, consolidándose como una pieza habitual del mediocampo y ganando rodaje internacional, un valor que Unión buscaba para reforzar su estructura.

En total, el mediocampista sanluiseño acumula más de 120 partidos oficiales en el profesionalismo, con regularidad y presencia en distintas categorías del fútbol argentino y del exterior.

LEER MÁS: Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Un volante externo con velocidad y desequilibrio

Cuello se desempeña principalmente como mediocampista externo, con capacidad para jugar por ambos costados. De pierna derecha, se destaca por su velocidad, cambio de ritmo y buena conducción, cualidades que le permiten desbordar, romper líneas y ofrecer soluciones ofensivas desde las bandas.

Su versatilidad le brinda al cuerpo técnico una opción interesante para distintos esquemas, algo clave en un torneo largo y competitivo como el Apertura.

