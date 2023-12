Capogrosso: "La intención es que Campisi siga en Unión con más protagonismo"

A fin de año expira el contrato de Sebastián Moyano y, como viene la mano, no continuaría en Unión. Si bien siempre sus negociaciones se estiraron hasta el final, acá no hay mayores avances. Encima Cristian González habría pedido otro arquero, por lo que tendría un pie afuera. Esto incrementa las chances de Nicolás Campisi, por el que hubo sondeos desde Colombia.

"Es una situación especial para la empresa y el jugador. Nico encontró en Santa Fe y en Unión una identidad y pertenencia muy grande. Una ciudad que lo cobijó y lo hizo sentir como en su casa. Estuvimos con miedo por el descenso, pero se superó. Es un chico con carácter y los hinchas lo están empezando a conocer. La intención es la de quedarse", agregó.

Nicolás Campisi.jpg Nicolás Campisi tuvo una oferta de América de Cali, pero Unión lo quiere para pelear el puesto. Prensa Unión.

Pero no quedó solo ahí: "Ojalá tenga la chance de pelear el puesto arrancado desde cero, porque lo veo con ganas. Me dice que consiguió sentido de pertenencia en Unión y quiere colaborar en otros objetivos y que no haya que padecer como este final de temporada. Desde el lado de la dirigencia encontré un rotundo «no» a una salida y para Campisi se quede acá para pelear la titularidad. Coincidimos en las ideas, de que el jugador tratará de desarrollarse con más protagonismo".

¿Vuelve Junior Marabel?

En las últimas horas el delantero contó que se desvinculó de General Caballero y que, si no aparece algo, volverá a Unión. En este sentido, Capogrosso explicó: "Marabel es propiedad de Unión. Buscamos que tenga más protagonismo sacándolo de Unión para que pueda acomodar también sus ideas. El proceso de Munúa fue muy malo y lo afectó. Creo que esto que se padeció ahora es consecuencia de esta situación vieja con Munúa y deparó en un efecto catarata. Después se puede analizar si el mercado de Unión fue bueno o malo. A veces no pasa por lo que se invierte, sino en acertar. Pero claramente el momento grave del país hace que los jugadores piensen siempre en irse al exterior por el billete dólar. No es que se busca por que sí, sino para evitar que se devalúe su salario. En el caso de Junior lo dimos a préstamo para tener esa limpieza cerebral y le hizo bien. Además tuvo minutos para mostrar su valía. General Caballero tenía para renovar el contrato por seis meses más, pero no le fue bien deportivamente. Ahora pateó el tablero, cambió su ingeniería y apuesta a otras cosas, como bajar salarios con un plantel más humilde, se dio el recorte y no se pudo asegurar la continuidad. Termina el vínculo y debe volver a Unión".

Junior Marabel General Caballero.jpg

"A lo mejor Unión está completo arriba con la confirmación de (Lucas) Gamba. Tiene cinco y no sería prioridad sumar más. Sino en otros lugares, donde no hay que ser idóneo para darse cuenta. Existe la chance que Junior se sume a Unión, pero que también haya otras alternativas fuera", acotó.

En el final, en torno a la inhibición para incorporar justamente por la deuda con Deportiva Capiatá, vaticinó: "Se estaban esperando las medidas económicas para ver cómo levantar la inhibición. Unión en su momento no pudo pagar por la ley Massa y tuvo que quedarse quieto esperando, pero se hará cargo de la deuda. El otro club por lógica accionó y habrá que ver cómo se asume en los próximos días".