Carabajal: "Adentro del grupo nos soprendió mucho la salida de Madelón"

Los días de aislamiento repercuten en los jugadores de fútbol, ya que la rutina diaria varió de manera radical, los entrenamientos se realizan en sus domicilios de manera individual y lejos de la pelota. Por ello, la prioridad pasa por mantener una base física, de acuerdo a las rutinas de trabajo que les envían los preparadores físicos y esperar para saber cuando volverán a practicar de manera habitual en una cancha.

Para algunos es más complicado, porque viven en departamentos y aquellos que tienen una casa con jardín, al menos tienen la chance de entrenar con más espacio y comodidad. Como el caso de Gabriel Carabajal quien en las últimas horas dialogó con Radio Gol 96.7 y como no podía ser de otra manera contó detalles de su vida en cuarentena.

"Estoy en casa con mi mujer y mi nena, tratando de hacer actividades, pero se hace muy complicada la espera sin saber cuando volveremos a entrenar, de todos modos no queda otra que tener paciencia. El cambio de rutina es muy grande, trato de levantarme temprano, desayunar y ponerme a entrenar", contó el volante rojiblanco en el inicio de la charla.

"Es obvio que se pierde la parte aeróbica, el otro día corrí dos o tres kilometros en el jardín de mi casa, pero ya estaba mareado (risas). Y estamos en constante contacto con los demás compañeros, el profe (Hugo Díaz) hizo dos grupos divididos entre los que tenemos patio y los que viven en departamento", agregó.

Sobre este momento que atraviesa el mundo indicó: "Todos estamos en la misma, cuando estás compitiendo por ahí no sos tan consciente de las cosas que ocurren en el día a día y esta situación nos sirve para reflexionar y tratar de cuidar a los seres más queridos".

Consultado por su rendimiento con la camiseta rojiblanca respondió: "Este tiempo te da para pensar y recapacitar, en mi caso acerca de la irregularidad que tuve y enfocarme para lo que viene, tratando de ser más regular. Igual no trato de pensar en lo que pasó, pero obviamente que la idea es intentar jugar más partidos en mejor nivel".

A la hora de opinar sobre una posible reducción de los sueldos dijo: "La verdad que sobre ese tema no hablamos mucho, es un tema complicado, delicado, los sueldos no son los mismos que de los equipos grandes, pero se verá en el momento en que llegue. Se analizará entre todos, salieron hablar jugadores de equipos grandes (Tevez) que los futbolistas pueden estar varios meses sin cobrar, no estoy de acuerdo con eso no creo que sea el caso de todos, tal vez en Boca o River, pero en otros equipos no podemos, igualmente no quiero referirme a ese tema".

En otro tramo de la charla se refirió a si este parate benefició o perjudicó al equipo "Tal vez lo benefició para que el club decida quien sera el técnico, ese tiempo le puede servir para la elección del entrenador. En lo demás creo que perjudica a todos porque no podemos entrenar como siempre. Hacemos los ejercicios, pero no es lo mismo. Ojalá se reanude lo más pronto posible y comenzar a entrenar con el nuevo entrenador.

Por último habló sobre la salida de Leonardo Madelón "Si un técnico se va es porque no se dan los resultados o no está a gusto con la actuacion del equipo. Me sorprendió porque faltaban poco para iniciar la Copa de la Superliga, pero además habíamos clasificado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y ante un rival de jerarquía. Por lo cual, adentro del grupo nos sorprendió bastante la salida de Madelón".