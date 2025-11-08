Unión recibe a Barracas Central en busca de asegurar la clasificación y la localía en los playoffs

Unión buscará cristalizar su primera clasificación a los playoffs cuando reciba, desde las 21.30, a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura

Unión , entonado por dos triunfos en fila, tendrá un duelo clave por la clasificación a los playoffs este sábado, a las 21.30, cuando reciba a Barracas Central por la fecha 15 del Clausur. Un triunfo le permitirá, de paso, tener ventaja de localía en el primer cruce. Tendrá el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de UNO 103.6.

El Tate volvió a la punta y confirmó nuevamente que es una de las grandes sorpresas del torneo, pero ese mismo puesto también codicia el Guapo, que viene de cortar una racha adversa ante Argentinos. El elenco de Leonardo Madelón supo reponerse del mal de altura que le produjo estar cuatro partidos sin ganar y luego de golear a Defensa y Justicia y vencer por la mínima a Newell’s con un gol de Agustín Colazo, consiguió retomar la primera plaza de la Zona A, la cual deberá defender en este cotejo.

Agustín Colazo Colazo se destapó en Unión con tres goles consecutivos. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con eso en mente, buscarán aprovechar los dotes ofensivos mostrados este semestre, que los posicionan como el segundo equipo con más goles a favor, solo por detrás de Boca.

Luego de un gran inicio en el Torneo Clausura, el elenco dirigido por Rubén Insúa se complicó y enlazó seis duelos sin triunfos, racha que cortó en su más reciente presentación, imponiéndose con polémica contra un Argentinos Juniors alternativo por 2 a 0. Ahora, intentarán no solo robarle el liderato a su rival, sino también abrochar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aprovechando que dependen de sí mismos a falta de dos jornadas para alcanzar dicha competencia por primera vez en su historia.

Probables formaciones de Unión y Barracas Central

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini yMateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Siro Rosane; Jhonatan Candia, Manuel Duarte y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 21.30.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Estadio 15 de Abril.