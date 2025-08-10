Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Yael Falcón Pérez como árbitro

Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en el duelo donde Unión visitará a Argentinos en La Paternal, por la fecha 4.

10 de agosto 2025 · 09:38hs
La Liga Profesional confirmó que el partido entre Unión y Argentinos Juniors, que se jugará este domingo en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 4 del Torneo Clausura, será dirigido por Yael Falcón Pérez.

El árbitro estará secundado por Sebastián Raineri y Mariana De Almeida, mientras que Diego Ceballos cumplirá funciones como cuarto árbitro. En el VAR estará Gastón Monson Brizuela y Belén Bevilacqua fue designada como AVAR.

Los antecedentes con Unión

Falcón Pérez tiene un historial extenso con ambos equipos. A Unión lo dirigió en 11 oportunidades, con un saldo de tres victorias, cinco empates y tres derrotas. En esos encuentros mostró 25 tarjetas amarillas y expulsó a dos jugadores.

Su primer partido con el Tatengue fue el 3 de febrero de 2019, en el empate 0-0 ante Newell’s en Santa Fe. Su última actuación con Unión fue el 14 de febrero de 2024, también un empate sin goles, esta vez frente a Godoy Cruz en Mendoza.

Los registros con Argentinos

En cuanto a Argentinos Juniors, Falcón Pérez los arbitró 12 veces. El equipo del barrio de La Paternal consiguió tres victorias, empató tres veces y perdió en seis ocasiones bajo su control. El árbitro mostró 19 amonestaciones y una expulsión.

La primera vez que dirigió al Bicho fue en la Copa Argentina, el 9 de mayo de 2018, en la victoria por 2-1 sobre Independiente de Chivilcoy. Su último partido con Argentinos fue en la derrota 2-0 ante Aldosivi, el 14 de marzo de este año, en La Paternal.

Este domingo , con un árbitro que conoce bien a ambos equipos, Unión y Argentinos buscarán llevarse los tres puntos en un partido que promete ser intenso y disputado

Unión Yael Falcón Pérez argentinos
