Corvalán avivó la ilusión de Unión para la Copa Sudamericana

Llegó hace dos temporadas para ser una alternativa en el lateral izquierdo de Bruno Pittón. Después le brindó la chance a Leonardo Madelón de ser marcador central y, tras la salida del mayor de los hermanos a San Lorenzo, se ganó el lugar como marcador de punta. Incluso fue designado capitán de Unión cuando Jonathan Bottinelli no estuvo. Se trata de Claudio Corvalán, que finalizó la Superliga afianzado y siendo una garantía.

"Terminamos de buena manera. Con el ánimo bien arriba. Tenemos que encontrar más regularidad y pensar en lo que viene, que será un semestre con muchos desafíos muy grandes, como la Copa Sudamericana", apuntó en diálogo con el programa oficial La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" 103.5.

• LEER MÁS: ¿Unión se ilusiona con repatriar a Mauro Pittón?

En una charla distendida, contó el factor que posibilitó que volviera a potenciarse: "Madelón siempre me dio la confianza y quizás lo que me faltaba era jugar. Intenté dar lo que sé colaborando en donde me necesitaban. Encontrar continuidad y aportar experiencia es importante. Tener la banca del técnico fue clave para mi, ya que estoy muy cómodo en la ciudad y en el club. Eso me permite progresar".

Claudio Corvalán.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"Vine para ser el reemplazo de Bruno y me fui ganando el lugar de poco y ahí es donde el DT me dio la oportunidad. Leo se encarga de mantener bien al grupo. Su respaldo me incentivó a renovar y luchar el puesto. Ahora tengo esa regularidad que buscaba siendo incluso un referente", agregó.

• LEER MÁS: El goleador del 2019 estuvo mucho tiempo en el banco

Respecto a los vaivenes, Mugue reconoció que eso le pasó factura al grupo pensando en pelear más arriba: "Hubiese sido lo más indicado ser regular, pero le pasó a todos los equipos más allá de los grandes, que son los que marcan diferencias. El resto estamos en una gran paridad, separados por cuatro o cinco puntos. Duele el partido contra Banfield que se nos escapó en el final. Después hay partidos que perdimos bien y otros no, como contra Lanús".

Claudio Corvalán 1.jpg Prensa Unión

Luego motivó aún más a los fanáticos con su reflexión: "Todo el mundo está esperando la Copa Sudamericana y es lógico. Lo sabemos todos. El objetivo también es pelear bien arriba y entrar en otra Copa. Ahora solos nos queda pensar en la pretemporada y ver todo, porque seguramente vendrá gente nueva y el tiempo no es mucho, entonces hay que adaptar todo rápido para estar a la altura".

• LEER MÁS: Méndez extendería su vínculo con Unión

"Al hincha hay que agradecerle el esfuerzo que hace para ir a la cancha y lo valoramos mucho, porque no es fácil afrontar la situación económica que atraviesa el país. Tenemos la misma ilusión de pelear por cosas importantes y antes que nada pensamos que Unión está antes que cualquier cosa. El escudo siempre primero", concluyó.