Después del empate en Córdoba ante Talleres, el plantel de Unión quedó licenciado hasta el próximo 3 de enero en el predio Casasol para comenzar la pretemporada. Un descanso que se venía pidiendo para acomodar las ideas y arrancar el 2020 con pilas recargadas y las ansias de superación.

Por si fuera poco, estará la incursión en la segunda Copa Sudamericana y se quiere intentar estar a la altura. Justamente esta semana se conocieron los posibles rivales y cómo será el sorteo en la sede de la Conmebol en Luque y por eso hay muchas expectativas alrededor.

Ante este escenario, el entrenador Leonardo Madelón le solicitó a la dirigencia varios jugadores en puestos claves para reforzar. Serán entre cuatro y cinco, siempre y cuando no se vaya nadie, algo que suena complejo, sobre todo Yeimar Gómez Andrade, quien está en la vidriera por ser la gran figura del equipo en el semestre.

Más que nada se precisa gente de mitad de cancha en adelante: un volante central y dos por los costados, y uno o dos puntas. Si surge un nombre que cautive para la defensa, se analizará. Se quiere dejar de lado en esta ocasión las "apuestas" sino más bien buscar valores que lleguen para ser titulares o para potenciar la competencia interna.

Mauro Pittón 2.jpg Prensa San Lorenzo

Justamente en las últimas horas, pese a que el mercado de pases prácticamente no se movió, se instaló el rumor sobre una posible vuelta de Mauro Pittón. El volante central fue transferido a comienzos de la temporada a San Lorenzo junto a su hermano Bruno y tuvo pocas chances. Fue pedido por Juan Antonio Pizzi, pero tras su salida perdió todavía más terreno.

Un futbolista todoterreno de los que les gusta a Madelón, al que supo potenciar y darle rodaje. Sin embargo, no pudo plasmar todas sus condiciones todavía en uno de los grandes de Argentina. Por eso al estar un poco relegado, no sorprende que su nombre figure en el runrún. A contrapartida, que la venta esté tan fresca le baja un poco los decibeles a la cuestión, ya que no serían ni seis meses fuera de Santa Fe.

pitton 1.jpg

Aunque tampoco es descabellado. Por las dudas, el nombre está ahí. Es un puesto que se pretende incorporar, máxime si se tiene en cuenta que Manuel De Iriondo no será considerado y los que estarían como opciones al volante central Nelson Acevedo, y Jalil Elías y Javier Méndez (finaliza su préstamo y podría seguir).

Hay que transmitir cautela en este sentido, ya que todo pinta para larga y para escribir varias páginas de la novela. El dinero no es lo que abunda y los nombres que se tirarán serán cada vez más, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. A esperar...