Corvalán: "Me quiero quedar en Unión, pero aún no recibí una oferta formal, solo charlas"

El capitán de Unión, Claudio Corvalán, volvió a referirse a su continuidad, ya que su contrato termina en diciembre y no hay nada avanzado

Varios protagonistas hablaron luefo del encuentro en el 15 de Abril y el capitán Claudio Corvalán insistió en lo reparar tanto en su renovación de contrato, pero igual fue sincero: "Me quiero quedar, pero no recibí una propuesta formal. Solo hay charlas. Está todo hablado, pero hasta ahora no hay nada, todo de palabra. Pero solo pienso en los partidos que quedan. Si se da la renovación, bien, y sino también, porque el club puede pensar en otra cosa".

"Mi representante se juntó con Luis (Spahn) sin acuerdo, pero porque no hay nada formal. Tiene que mandar algo Unión y no hay nada sobre la mesa. Hay buena predisposición de todas las partes. Está todo en el aire aún", agregó Mugre.

La ilusión de Corvalán en Unión

"La ilusión es completa. Hace mucho que no estamos en esta posición y hay que disfrutar más allá de los traspiés. Tenemos que hacernos un lugarcito para disfrutar. Es un presente lindo, duro y trabajado. Se lucha para estar acá y vamos por el buen camino. Hay que confianza e ir hasta el final", remarcó el zurdo.

Para cerrar respecto al próximo duelo ante Boca: "Tenemos que ir a intentar jugar y no hacer lo que hicimos ante Independiente y Tigre. Sobre todo por la manera, que no fue la correcta, porque no es el Unión que nos representa. Hay que hacer lo mismo de local también de visitante".