Kily González: "Si el presidente de Unión asume lo que pido, obvio que voy a renovar"

Un primer tiempo con altibajos y un segundo superador para hacerle sentir el rigor al rival cuando se quedó con uno menos. En conferencia, el DT Cristian González hizo su análisis: " No nos queremos bajar de ahí arriba . En el primer tiempo nos costó saber interpretar cómo jugar. El segundo fue diferente, siendo más agresivos e intensos. No nos pudieron sostener el ritmo y buscamos por todos lados. Con la expulsión de ellos cambiamos el sistema y sumamos más gente en ataque. Los duelos eran ganados y el equipo era otro. Pudimos hacer alguno gol más incluso. Estos son mis chicos y nos debíamos mejorar la imagen pasada y me demuestran el compromiso que tienen. Hay que creer . Teníamos que estar presentes y tener convicción. Por mi estos chicos dejan todo y estamos en un lugar privilegiado y ojalá lo podamos sostener".

Corvalán: "Me quiero quedar en Unión, pero aún no recibí una oferta formal, solo charlas"

• LEER MÁS: Unión le ganó a Atlético Tucumán y mantiene el sueño de ir por más

Luego, precisó respecto a la salida de Nicolás Orsini: "Sufrió una molestia en el isquio y se hará estudios para saber si hay alguna rotura. Sintió un puntazo y le molestó. Somos optimistas. Lo mismo Claudio (Corvalán), que tuvo una sobrecarga en el isquio. El equipo hizo un esfuerzo grande y tratamos de suplantarlo con sacrifico. Por suerte Jero (Dómina) volvió al gol y me pone feliz. Tengo un grupo de jóvenes con un hambre de querer lograr cosas. Lógico con altibajos y me enojo con eso, porque ilusionamos a la gente y el otro día no fuimos los siempre y eso me jode mucho. Hay que prender de eso y necesitábamos ganar el partido para meterle presión a los de arriba y abajo".

Más adelante, Kily dijo: "El protagonista es el jugador y nosotros solo acompañamos. Cada situación te lleva a saber entender qué partido tenés que jugar. Eso te permite demostrar qué jugador sos y ahí es cuando podés avanzar en busca de tu techo. Es un aprendizaje continuo y hay gente joven que debe saber interpretar. Nosotros tenemos esa impronta muy clara para encarar los partidos y me fastidio mucho cuando no se ve. La actitud no puede cambiar. Fue un partido muy difícil y hacia mucho calor, pero con el recambio de jugadores mostramos otra fluidez para asumir riesgos. Creo que eso fue el gran mérito del equipo".

• LEER MÁS: El llanto desconsolado de Nicolás Orsini en Unión tras salir por lesión

Más de Kily en la conferencia de Unión

"Insisto en el estado de ánimo y hay mucha gente joven a quien la ansiedad se le convierte en aceleración y se cometen más errores, porque no estás sabiendo interpretar. Habíamos trabajado bien y era el rival que analizamos en la semana, con pases largos y coberturas dobles y se dio todo. Pero más allá de eso, los que deciden son los jugadores, entonces esa ansiedad nos hizo equivocar los caminos haciendo un desgaste mayor. Por eso con el mensaje en el entretiempo quedamos más cortos y sueltos. Con la expulsión todo pasaba por ser pacientes. Me gustó mucho el segundo tiempo", remarcó el técnico.

En otro tramo, aseveró: "Cuando uno viene ganando quiere seguir y estamos teniendo unos partidos muy exigentes en todo sentido. Nos golpea en todo sentido y por eso tuvimos que hacer un recambio ante Independiente. Ahora volvimos al equipo de siempre y el fixture tocó así. Le voy a dar descanso para liberarnos mentalmente y cargar energías para el último tramo en busca del objetivo claro que tenemos".

Embed - UNIÓN VENCIÓ a ATLÉTICU TUCUMÁN y SIGUE en la PELEA | #Union 1-0 #AtleticoTucuman | Resumen

La revelación sobre la renovación en Unión

Estaba cantada la consulta sobre su continuidad y esta vez Kily blanqueó el escenario: "Hablo mucho con el presidente (Luis Spahn), con una relación muy particular. De discutir, porque priorizo lo que pienso que necesitamos para mejorar el plantel. Son todos chicos del club y los voy a seguir sosteniendo, pero igual necesitamos el salto de jerarquía, porque sino aceleramos los procesos de formación. Es normal que el chico que tenga movimientos buenos y malos. Quiero armar un equipo que nos dé un salto de jerarquía y mejorar cosas. No podemos estar cómodos solo con esta. No es priorizar mi renovación, sino exigir la formación del plantel que viene. Si el presidente asume lo que pido, obvio que voy a renovar. Estoy feliz acá. Sé que el presidente me va a entender. Si me da su palabra sin ningún capricho voy a renovar, está claro".

En el final, explicó la adaptación de Mateo Del Blanco a la banda izquierda: "Mini es un chico que está predispuesto a dejarse ayudar. Te escucha, porque soy exigente. Estar en Primera es un privilegio y hay que estar a la altura y escuchar al grande tratando de mejorar todos los días. Así con todos los chicos. Puede ser interno, carrilero o lateral-volante. Es trabajo y perfeccionar las terminaciones. Con el error se aprende y es lo que me deja contento, de ver como los chicos se entregan. Es un orgullo para mi. Yo muero por ellos y ellos mueren por mi. Es un vestuario mu y sano".