Cristian González sembró la duda: ¿seguirá como DT de Unión?

"Creo que Cristian González es muy buena, está muy cómodo, está teniendo la posibilidad de convivir entre Rosario y Santa Fe, está sintiendo el respaldo. Le molestó un poco el tema de los refuerzos ya que entendió que no encontramos alternativas superadoras a su deseo de traer a Franco Fragapane", arrancó diciendo el presidente de Unión.

Luego, Spahn reveló: "Entendió cómo se debe mantener el equilibrio de un club, y que no se debe gastar lo que no se puede, y que no se puede debe traer a jugadores que por sus costos alteren la armonía del plantel. Se dejaron las puertas abiertas para que sienta el respaldo de que si desea un contrato para la temporada 2025 está abierto. Es una decisión de él, depende de él para prorrogar el vínculo".

Y agregó: "Sabemos que el fútbol es emocional, que hay resultados que dan fortalezas y otros que debilitan, pero las puertas están abiertas, ya que estamos muy contentos con su trabajo, con su calidad humana, y con el grado de motivación que llevó a que nuestros jugadores estén dando niveles importantes".

La opinión de Kily González sobre su continuidad

Cristian González fue consultado por UNO 106.3, La Red Santa Fe, por el equipo de Dial Deportivo, sobre su continuidad en Unión, y comenzó diciendo: "Sí, tengo entendido que sí, lo hablamos de poder continuar en el club. Lo dije hace dos o tres semanas que priorizo el momento, estoy muy a gusto, contento, feliz, con ganas de seguir, pero hay muchas cosas ara hablar, Hay que corregir cosas, hacerlas mejor de lo que se hicieron. Hay que replantearse un montón de cosas".

"Estoy contento en el club, con los chicos que se entregan, hay cosas que se deben hacer mejor para dar el salto de calidad, en un club donde todo cuesta. Es el momento de hacerse cargo, necesito más cosas. En base a eso veremos. Priorizo a mis jugadores, en diciembre se terminan muchos contratos, hay que analizar profundamente, para analizar lo que se viene. Esta temporada es buena, pero hay que acomodar un montón de cosas", afirmó el DT de Unión.

Pero no se quedó ahí, y expuso: "Tenemos que mejorar, no podemos darnos el gusto de estar inhibidos. Hablo continuamente con el presidente, tenemos relación, con mis discusiones, con cero caprichos. Necesitamos hacer un cambio rotundo, tenemos que tener cabeza grande, para en un club que es chico pero pensar en grande. Esta derrota me remueve las tripas, pero los chicos están fuertes y van a estar más fuertes todavía".

¿Habrá Kily González para el 2025?

Queda claro que las posturas del presidente y la del entrenador es prolongar el vínculo de cara al 2025, más allá que es muy prematuro sacar grandes conclusiones al respecto debido a que todavía quedan 10 fechas para el final del certamen, y en el fútbol todo puede pasar.

Está claro que las condiciones contractuales, en cuanto al salario, no es un inconveniente, ya que Cristian González no está en Unión por dinero sino por la gloria deportiva, como muchas veces se encargó de aclararlo.

Pero como manifestó Kily González, primero será clave saber cuál es el objetivo deportivo que se conquiste (copas), y luego las situaciones contractuales de varios jugadores con los cuales se termina la relación laboral a fin de año, como son los casos de Nicolás Orsini, Simón Rivero y Gonzalo Morales, entre otros.

Y luego el DT pretende certezas sobre si los dirigentes están dispuestos a acompañar ese camino de grandeza que se pretende transitar, el salto de calidad del que tanto se habla y tanto se le reclama no solo al plantel, sino a la dirigencia con llegada de refuerzos de jerarquía, cuestión que en este último mercado de pases fue foco de polémicas entre las partes.