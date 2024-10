Spahn: "Unión tiene las puertas abiertas para Cristian González"

LEER MÁS: Unión, ¿fue perjudicado por el arbitraje de Andrés Merlos?

Unión, a pesar de su derrota ante Sarmiento, se mantiene a seis puntos de la cima, ya que también perdió Vélez. Mientras tanto, desde Buenos Aires la información dio cuenta de que Boca vendría a la carga para sacar a Cristian González de Unión.

Quien se refirió a la situación de Cristian González fue el presidente Luis Spahn, en un diálogo que mantuvo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), en un alto de la presentación de la temporada 2024/2025 de la Liga Nacional de Básquet.

La relación entre Luis Spahn y Cristian González quedó algo resentida tras el mercado de pases, ya que los dirigentes no lo pudieron satisfacer con los refuerzos de jerarquía y calidad que pretendía para potenciar al plantel de Unión.

Cuando se le preguntó a Luis Spahn por su relación con Cristian González, afirmó que "creo que es muy buena, está muy cómodo, está teniendo la posibilidad de convivir entre Rosario y Santa Fe, está sintiendo el respaldo. Le molestó un poco el tema de los refuerzos ya que entendió que no encontramos alternativas superadoras a su deseo de traer a Franco Fragapane".

El vínculo con Kily González y la renovación

"Entendió cómo se debe mantener el equilibrio de un club, y que no se debe gastar lo que no se puede, y que no se puede debe traer a jugadores que por sus costos alteren la armonía del plantel", agregó Luis Spahn sobre las diferencias que se hicieron públicas con Cristian González.

En tanto que cuando se le preguntó por la renovación de contrato de Cristian González con Unión, Luis Spahn dijo: "Se dejaron las puertas abiertas para que sienta el respaldo de que si desea un contrato para la temporada 2025 está abierto. Es una decisión de él, depende de él para prorrogar el vínculo".

"Sabemos que el fútbol es emocional, que hay resultados que dan fortalezas y otros que debilitan, pero las puertas están abiertas, ya que estamos muy contentos con su trabajo, con su calidad humana, y con el grado de motivación que llevó a que nuestros jugadores estén dando niveles importantes", cerró el presidente de Unión.