Del Blanco: "Estaré dos o tres meses sin jugar"

Para luego agregar: "El Kily (González) me llamó, todo el cuerpo técnico me apoyó y se puso a disposición. Eso me ayuda muchísimo. Claudio (Corvalán) como capitán es un claro ejemplo, me dió todo su apoyo. Las cosas pasan por algo, pero estaba ganándome un lugar en el equipo titular. Ahora estaré aproximadamente dos o tres meses fuera de las canchas".

De esta manera y más allá de las palabras del futbolista, está claro que el cuerpo médico irá evaluando su evolución para tener un panorama más claro respecto a cuando podrá volver a jugar. Con la camiseta del Tate, Del Blanco disputó ocho partidos en esta Copa de la Liga, convirtiendo un gol que fue ante Newell's y brindando una asistencia ante Independiete Rivadavia.