Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

La pretemporada de Belgrano de Córdoba avanza, pero una de las situaciones más sensibles del plantel sigue sin resolverse. Rodrigo Saravia volvió a ausentarse de los entrenamientos y su futuro en el Pirata parece definitivamente sentenciado. En ese escenario, Unión reaparece como un destino posible para un mediocampista que ya supo ser dirigido y valorado por Leonardo Madelón.

La segunda jornada de trabajo del equipo de Ricardo Zielinski transcurrió sin novedades en cuanto a incorporaciones, pero sí con la confirmación de ausencias que empiezan a marcar decisiones fuertes. Bajo el intenso sol de diciembre en el predio Armando Pérez, el plantel trabajó con normalidad a las órdenes del preparador físico Alfonso Meoni, aunque sin la presencia del volante central uruguayo Saravia ni del lateral Gabriel Compagnucci, ambos señalados por el cuerpo técnico.

En el caso de Saravia, la postura de Belgrano es clara. El mediocampista, que llegó desde el FC Rostov de Rusia y firmó contrato el 17 de julio pasado hasta diciembre de 2026, no sería tenido en cuenta y, cuando se presente, trabajará de manera diferenciada, apartado del plantel profesional, hasta que se concrete su salida. En los hechos, el club cordobés ya tomó la decisión de “colgarlo”.

El uruguayo, de 25 años, sumó minutos durante el último semestre: fue titular en dos partidos de Copa Argentina (180 minutos) y disputó siete encuentros en el Torneo Clausura, acumulando 670 minutos. Sin embargo, esa participación no alcanzó para consolidarlo en la consideración del cuerpo técnico, ni para sostener una relación que hoy aparece desgastada.

Unión, alerta a la situación de Saravia

Este contexto vuelve a poner a Unión en escena. El club santafesino ya lo había buscado en el mercado de pases anterior, cuando Leonardo Madelón —actual entrenador rojiblanco— lo pidió expresamente. El DT lo conoce bien de su etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde Saravia fue una de las referencias del mediocampo. Aquella vez, una diferencia económica inclinó la balanza y el jugador terminó recalando en Belgrano.

Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y con su ficha administrada por MMR Sports Group, Saravia necesita una salida que le devuelva continuidad y protagonismo. Unión, que sigue atento a oportunidades de mercado y busca jerarquizar su mediocampo, aparece otra vez como un actor central en una historia que, por ahora, se cocina a fuego lento pero promete nuevos capítulos.