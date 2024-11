Día clave para la continuidad de Cristian González en Unión

LEER MÁS: Kily González, al hueso: "El que no tiene la camiseta de Unión que no venga"

Desde lo económico, la continuidad de Cristian González no es un inconveniente, ya que desde el mismo momento en que aceptó el desafío de dirigir a Unión no lo hizo por esto, sino por su hambre de gloria, que dejó una vez más en evidencia en una conferencia de prensa que será recordada por mucho tiempo.

Es que ni siquiera el mismo Leonardo Madelón, con todo lo que representa para la historia de Unión, se le plantó a Luis Spahn de la forma en que lo hizo Cristian González, quien volvió a exigir por un salto de calidad para potenciar al plantel de cara a un 2025 que lo podría encontrar al equipo clasificado para jugar la Copa Sudamericana.

Cristian González.jpeg

Pero también Kily González, quien en el desarrollo de la segunda parte del año ya había apuntado contra el presidente de Unión por la inhibición, por la cual a su entender no llegó ningún refuerzo, trató como a una persona alejada del fútbol a Spahn, desnudando una cuestión que le reprochan sus detractores.

Un mano a mano entre Kily González y Spahn en Unión

Como lo anticipó Kily González, este miércoles se dará un mano a mano con Luis Spahn, ya que le urge tener una resolución definitiva en cuanto a su continuidad, tomando como referencia que se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre.

Cuando al DT se lo consultó sobre su permanencia en Unión, tras la derrota ante Talleres, afirmó: "No está asegurada mi continuidad, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, estoy en contacto con el presidente, queda a la vista el plantel que tenemos, está en la jerarquía del rival. Hay que hablar muy profundo con el presidente para ajustar cosas y espero que lo entienda. No va por una cuestión de mi contrato en sí, hay que darse cuenta que hay que mejorar el plantel, que vengan jugadores de jerarquía. Es un equipo que pelea, se entrega, lucha, se que vamos a lograr el objetivo".

LEER MÁS: Kily González se le plantó a Spahn como nunca nadie en Unión

"Al presidente lo conozco hace un año y medio, es una situación que de una vez por todas, del sentido común, de competir con un rival diez veces más caro que termina haciendo tiempo Ojalá que lo entienda de una vez. Yo no me entrego y creo que se puede. De no entenderlo, obvio que me voy a ir. Es sentido común y que todos nos pongamos la camiseta de Unión, pensando en poder crecer como club y equipo, si no están dadas las circunstancias para que no se cumpla lo que pido, seguramente no seguiré", agregó Kily González.

El DT, más allá de darle descanso al plantel, decidió no volver a Rosario ya que quiere tener el mano a mano con Spahn, donde definirá si continúa de cara a la próxima temporada, si es que están dadas las condiciones que pretende, o bien decide dejar su cargo y desechar la propuesta cuando finalice la Liga Profesional, sea cual sea la suerte del equipo.