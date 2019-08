Días trascendentales en Unión para las recuperaciones de Mazzola y Martínez

Unión retoma las prácticas este lunes en el predio Casasol tras una semana muy tranquila por la victoria como local ante Defensa y Justicia y las elecciones que hicieron que la actividad en la Superliga se frene. Por eso ahora será cuestión de irse mentalizándose en el cotejo del próximo sábado, a las 15.30, en el estadio Marcelo Bielsa ante Newell's por la 3ª fecha.

Los primeros días serán importantes para constatar cómo están de sus respectivas molestias Nicolás Mazzola y Damián Martínez, que quedaron al margen del choque pasado ante el Halcón. Se presume que el delantero podría empezar a hacer tareas a la par del resto, no así el lateral, que llegaría con lo justo al viaje a la Cuna de la Bandera. Vale recordar que padece una distensión del músculo piramidal que le causa bastante dolor. Es en un glúteo y por momentos se traslada a la cadera. Por eso es un tema a seguir muy de cerca.

Damián Martínez 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Después, Ezequiel Bonifacio no tendría problemas de llegar pese a no estar en el amistoso del viernes pasado ante Sarmiento en el 15 de Abril. En principio, simplemente fue preservado, ya que arrastraba una fatiga muscular. Nada importante para no ser tenido en cuenta, máxime si se aprecia que viene mostrando cosas buenas como volante por la derecha.

Finalmente, ahora sí estaría la chance para que vaya desde el arranque Nelson Acevedo. La íncognita es saber en lugar de quién, pero si se tiene en cuenta que el entrenador, Leonardo Madelón, mencionó que Jalil Elías era muy parecido a Mauro Pittón, es muy probable que el que salga sea el uruguayo Javier Méndez. Esto atendiendo a la buena dupla que hizo Chaco con el jugador que ahora milita en San Lorenzo.

Nelson Acevedo.jpg Prensa Unión

Por eso la confirmación de la formación estará supeditada a las recuperaciones. Si Martínez llega irá por Brian Blasi; después habrá que ver si Mazzola puede hacer dupla con Walter Bou o si finalmente va como opción al banco y el DT le renueva la confianza a Maximiliano Cuadra.

El resto no dejaría lugar a misterios, ya que la defensa está clara y de mitad de cancha en adelante, salvo por esas aristas que serán de materia de seguimiento en esta semana que arranca. El inicio en la Superliga es más que positivo y la meta pasa por ir dar un nuevo golpe en la casa de la Lepra.