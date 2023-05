Méndez: "El lunes seguro habrá un clima hostil y la gente tienen derecho a estar así, porque no le estamos dando nada"

Un nuevo golpazo para agudizar la crisis deportiva. No solo que tuvo todo para ganarlo, sino que nunca mostró las diferencias de categoría y, de no ser por el arquero Santiago Mele, pudo perderlo en los 90'. Ante este escenario, el Gallego hizo una reflexión brutal: "Más allá de lo futbolístico, mentalmente nos está costando. No ganamos todavía desde que estamos. De esto se sale ganando. Esta vez tampoco se pudo. Me duele por los muchachos, porque están muy mal. Ni hablar de la gente ".

"Los cambios fueron para los penales. Vimos cansado a Mauro (Luna Diale) y la entrada de Chino (Ezequiel Cañete) era para tener la pelota y el control. Machu (Imanol Machuca) estaba rompiendo por dentro y Jerónimo (Dómina) casi tuvo una. Más allá de los cambios, estamos complicados. Pusimos a los chicos porque entendemos que están para jugar, pero son los menos responsables y es complicado jugar en este momento. Hay que saltar las etapas y no quemarlas. Nosotros somos los responsables", agregó.

Unión (SF) 1 (3)-(4) 1 Almagro | Copa Argentina 2023 | 32avos de final

Pero no quedó solo ahí: "Hay que levantarse como siempre en la vida. Hay que entender que estos momentos tienen que pasar y cuando llegue el triunfo nos levantaremos. Hay que afrontarlo rápido y trabajar. No hay mucho más. Estamos buscando variantes, porque no encontramos resultados. Por eso los cambios. Hoy (por este martes) pusimos un sistema 4-4-2, el más simple del fútbol, porque el otro día nos vimos superados en el primer tiempo. En este primer tiempo fuimos justos vencedores hasta el entretiempo. Hay que ser mas inteligentes. Estamos pecando en eso".

Luego, dejó su mirada por la definición desde los 12 pasos: "El penal una cosa es entrenarlo sin gente y otra con la presión. Nosotros practicamos penales. No son imposiciones. Franco (Calderón) estaba cansado y por eso uno pregunta para luego designar. No sé si es una lotería. Hay especialistas, ya sea arqueros como pateadores. Creo que la serie se quiebra con la de Machuca, porque lo teníamos ahí. Tenemos mala suerte también, pese a que no es excusa. El lunes seguro habrá un clima hostil y la gente tienen derecho a estar así, porque no le estamos dando nada. Entendemos el momento".

"Tengo las cosas claras. Obviamente rotamos mucho y cambiaremos en base a lo que vemos. Nos está costando mucho todo. Hay que levantar la cabeza y con esta mentalidad nos costará más. Hay que cambiar el cabeza rápido. El fútbol tiene estos momentos y con las victorias se calma. La gente vino y alentó, pero hay que empezar a ganar para que se vaya conforme. Hay que corregir, como por ejemplo manejar el partido cuando estamos en ventaja. Tenemos que aprender a manejar los tiempos ya", concluyó el DT.