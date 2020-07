El DT de Unión llegará a principios de semana a Santa Fe

Juan Manuel Azconzábal se encuentra en La Plata cumpliendo con la cuarentena luego de volver de Chile. El aislamiento finaliza este sábado, por lo cual se especula con que el Vasco estará viajando a Santa Fe el próximo lunes o martes para nuevamente cumplir con la cuarentena por espacio de dos semanas.

Recordemos que desde este lunes ya están en la ciudad el ayudante de campo Ariel Pepi Zapata y el preparador físico Jorge Funes quien estuvieron dialogando con los dirigentes y el secretario técnico Martín Zuccarelli. Además aprovecharon para recorrer las instalaciones de Casasol y también del club.

LEER MÁS:¿Cuánto dinero le debe San Lorenzo a Unión?

Resta sumarse el que será el segundo ayudante de campo Raúl Aredes, quien ya tuvo un paso por Unión como jugador. En tanto que el cuerpo técnico se completará con el preparador físico Hugo Díaz y el entrenador de arqueros Rodrigo Llinas, ambos empleados del club.

Con la llegada de Azconzábal comenzarán a resolverse varias cuestiones tendientes al armado del equipo. Si bien existe un diálogo permanente entre las partes, la realidad indica que la próxima semana se acelerarán las gestiones. El flamante DT pretende como mínimo cinco refuerzos, pero también hay que definir la situación de Moyano y Bottinelli.

LEER MÁS: Unión habría hecho nuevos sondeos por Alejandro Cabrera

El Vasco busca dos defensores, dos mediocampistas y un punta. Hubo sondeos por algunos jugadores, pero por el momento no existe ninguna gestión en firme. Trascendió un interés por Jonathan Schunke, fue ofrecido el marcador central de All Boys Ignacio Vázquez quien por ahora no arregló su continuidad en Belgrano.

En el rubro mediocampistas hubo un sondeo por el volante central Alejandro Cabrera que juega en Estudiantes de Río Cuarto y también existió un llamado hacia Adrián Calello y Franco Mussis. Pero solo se trató de averiguaciones. En la delantera el elegido es Fernando Zampedri pero es imposible desde lo económico y en consecuencia se apunta a otros jugadores.