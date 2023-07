En la habitual conferencia de prensa reconoció que "fue un partido muy intenso, trabado, llevamos tres partidos sin que nos hagan goles, Platense tuvo la última, el equipo intentó pero no estamos finos de cara a la definición. Lo importante es sumar, estamos en un lote con muchos equipos, no perdimos el orden ni quedamos mal parado. Hay que mejor pero de a poquito van a apareciendo cosas que me gustan, cuando no ganamos no hay alegría plena".

Más adelante, hizo mención al pobre estado del campo de juego, al expresar que "cuando vi la entrada en calor, se levanta muchísimo, me preocupa, en tu casa tenés que tener el campo en las mejores condiciones, es un tema para hablar, no es excusa, pero hubo jugadas claves, no estuvimos finos y en un campo así te genera desacople, hay que adaptarnos, lo hace más trabado al juego, no tuvimos esa fluidez, ojalá lo podamos encontrar en la cancha de Vélez".

Kily sabe que el tiempo corre y son pocos los días desde el cierre de la Liga Profesional hasta el inicio de la Copa de la Liga. Y Unión aún no pudo levantar las inhibiciones. Por eso no dudó en decir que "eso es lo primero que me enteré y me jodió, se los comenté a los dirigentes, está claro que tenemos que refuerzos y no incorporaciones, gente que venga a sumar desde todos lados, uno puede hablar con x jugadores, si el club está inhibido arrancamos mal, me dieron la tranquilidad que lo van a solucionar. Hay un compromiso de armar un mejor equipo, para ganar hay que hacer goles, soy exigente desde ese lado".

Y más adelante, añadió: "Es una de las prioridades lo de altura, nos pasó con Boca, Talleres y hoy, esto es fútbol y en una desconcentración lo pagamos, Seba estuvo extraordinario, tenemos gente muy baja, hay que suplantarlo con otras cosas, desde la comunicación, hay que tener cuidado con todo, nos tenemos que reforzar, no quiero un jugador de dos metros que la tire a la tribuna. Hay que tomar decisiones rápidas para que se sumen al plantel".

En otro tramo de su alocuación le tiró flores al pibe Meynier, al que le dio la chance de estrenarse contra el Calamar. Al respecto, disparó: "Me encantó Meynier, es un chico, más allá de verlo en el último partido en Reserva, decidí sumarlo a Primera y decidí ponerlo, debe ser el día más feliz de un chico donde tuvo una posibilidad rápida de debutar y casi hace un gol. Eso bajamos de cara al sentido de pertenencia, me pone muy bien, hay que llevarlo de a poco, con la gente como lo recibió iba a estar con mucha energía".

El orientador rojiblanco soslayó que "no se generaron situaciones claras, no estuvimos finos, a todo entrenador le preocupa no hacer goles, lo importante es generar situaciones, ellos se jugaban cosas importantes, si hay un ganador debíamos ser nosotros. Casi lo perdemos, lo importante es sumar, hace 20 días que intentamos ayudar, confío en estos jugadores, pero necesitamos reforzarnos para mejorar todas las facetas del juego".

En la parte final, como los pocos jugadores que hablaron, prefirió pensar en Vélez y no en quién estará sentado en el banco local la próxima fecha. En esa dirección dijo que "es un partido más de fútbol donde enfrentamos a Vélez, mis jugadores saben lo que se juegan, no hay ningún contexto raro, vamos a ir a ganar el partido, lo otro es historia, tenemos demasiadas cosas para pensar que hacerlo en lo extra. Estamos fuertes defensivamente, el rival es directo, es la única motivación, mis jugadores me están demostrando que están pensando en salir de esta situación".