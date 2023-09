González admitió que Unión no jugó bien y el punto suma mucho en la lucha por escaparle al descenso.

Las estadísticas son importantes y las rachas para cortarse pero esta vez Unión no pudo. Sigue sin ganar en el Parque Independencia. Arrancó en desventaja frente a Newell's, pero se puso de pie rápido y se trae un punto que le sirve para alejarse del descenso.

En el inicio de la conferencia de prensa post 1-1 contra la Lepra, expresó que "fue un partido incómodo, no pudimos especialmente tener la pelota o generar sociedades que veníamos haciendo en los partidos anteriores, no estuvimos finos, acá Newell's perdió solamente con River. Es el cuarto partido que arrancamos en desventaja y lo logramos empatar. Resalto la actitud del equipo, soy el primero en admitirlo, sirve el punto y ojalá lo podamos hacer notar en el próximo partido".

Más adelante dijo que "Newell's es un equipo que trabaja bien en la salida, ocupan y desocupan espacios, atacan con mucha gente, el gol fue de pelota parada. No hicimos un gran partido, lo que dijimos por momentos no salió. Acá es muy fuerte, nos sirve sumar, de cara a lo próximo tenemos que mejorar".

En relación a la decisión de optar por Banega para reemplazar a Roldán sostuvo que "el ingreso de Banega fue poner un jugador más directo, no pudimos sostener la pelota, la perdíamos muy rápido, nos hacía defender más de lo que queríamos atacar".

Y luego, añadió: "El rival juega y uno puede planificar lo que sea, después hay que contrarrestar lo que hace el rival, nos preparamos para lastimarlo, no tuvimos la fluidez que veníamos teniendo, no es excusa el calor porque fue para los dos, no pudimos atacar con ese tiempo necesario, defendimos más de lo que atacamos".

Kily no dudó en soslayar que "a Unión nos motiva estar ahí y meternos entre los cuatro, más allá que somos realistas y mirar la tabla con todos los equipos, si pensamos mucho en eso vamos a pensar en otro objetivo. Hace 9 partidos que no perdemos, nos toca hacernos fuerte en casa. El fútbol es un estado de ánimo, veía que el equipo necesitaba tener rápido una recuperación, nos puso en partido el gol, competimos, me voy orgulloso de los chicos, en la situación en la que estamos lo importante siempre es sumar".

En otro tramo de su alocución insistió en que "son finales y mis jugadores lo saben, eso es lo que me moviliza, están enojados, lo hablamos con la mayoría, me gusta que estén enojados, que mañana (por el domingo) para hablar de lo que hicimos mal, cambiar la página para pensar en el próximo partido como local".

El orientador rojiblanco también refrendó que "no podemos pensar en lo de abajo, somos realistas por lo que estamos pasando, todos piensan para adelante sin olvidarnos de lo que nos estamos jugando. Vinimos a jugar con uno de los líderes, no nos fue cómodo el partido. La lesión de Enzo es importante, más allá de tener un plantel corto, nos decidimos por Tiago, para mí hizo un gran partido, el que esté mejor va a jugar. Quiero competencia interna para sumar puntos que es lo más importante".

En la parte final, a propósito del gran abrazo con Gabriel Heinze, DT de Newell's, no dudo en decir que "el Gringo es amigo, le tengo un gran respeto, solamente tengo palabras de cariño porque así lo siento, todos saben que soy de Central pero me debo a Unión, viene a ganar y estar a la altura, fue importante el punto".