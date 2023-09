González, con la cuarta amarilla de Calderón y el Clásico encima: "Veremos si juega con Platense"

En la conferencia posterior a un nuevo 0 a 0, en este caso contra Godoy Cruz, el orientador dijo que "me voy con mucha bronca porque más allá de que fue un partido complicado, Godoy Cruz juega bien, fuimos a buscarlo, sostuvimos el arco en cero, era una situación que no podíamos conseguir, no estamos finos en los últimos toques, generamos un montón de cosas, no estamos finos en las terminaciones, en los centros, es lo que me genera más bronca. Fue por momentos un partido de ida y vuelta, no pudimos estar finos como en anteriores partidos estuvimos".

Más adelante apuntó que "puede ser que esa actitud de ir a buscarlo, nos apresuramos para gestar la jugada de un lado al otro, somos ineficaces a la hora de llegar al arco, la ansiedad por ganar a veces te hace jugar apresurado, hay muchos chicos jóvenes, nuestra gente quiere a los 10' ganar 3 a 0, tenemos que seguir, sumamos nuevamente, no podemos dejar pasar más esto, estamos en un lote con muchos equipos. El equipo se entrega, va para adelante, no fue lo que pretendía, ahora hay que preparar el partido con Platense".

En referencia a la ausencia de Roldán, el conductor subrayó que "Tiago (Banega) por momentos lo está haciendo bien, hay que adaptarse, trato de que estén todos de la misma manera. Roldán es importante, de a poco se va sintiendo mejor, ojalá lo podamos contar lo más rápido posible".

Kily no dudó en decir que "los detalles son lo que te hacen la gran diferencia en este lote de equipos que peleamos la permanencia, somos los primeros en querer ganar, a veces eso hace que uno se apresure, no se tome el tiempo para gestar mejor las jugadas. Uno está enojado, pero los entiendo. En otro momento a lo mejor se hubiese perdido. Lo que más me da tranquilidad es que el equipo va a buscar, después tenemos que analizar las formas para atacar. Hay que seguir trabajando, se viene otro partido clave, un cruce ante un rival que pelea lo mismo que nosotros. El estado de ánimo influirá, los jugadores se entregan, tenemos que estar más tranquilos".

Con la obtención de un nuevo empate, González soslayó que "suma y sirve el punto, no queremos empatar, queremos ganar en nuestra cancha. A la larga te van a servir, cuanto antes queremos salir de esta situación. Me preocuparía si el equipo no llega, ahora estoy caliente, me cuesta analizarlo, era el primero que quería ganar, cuando lo mire más tranquilidad, intentaremos ver lo que hicimos más para corregirlo".

En otro tramo de la charla, el técnico rojiblanco volvió a hablar de la lesión de Roldán: "Enzo está en una situación de ser un chico joven que tiene una lesión importante en su rodilla, lo vamos llevando día a día, tiene un futuro muy importante, lo fundamental es que esté bien, de a poco va mejorando, entrenó bien, sin molestias, no quiero apresurarlo. Ya hablé con los dirigentes de Castrillón y no tengo que hablar más nada".

Por el bajo nivel del juvenil Jerónimo Dómina, el estratega apuntó que "uno tiene que tomar decisiones para armar el mejor equipo con el rival de turno. Jero (Dómina) tiene 17 años, no hay que creer que definirá un partido solo, soy el primero que lo va a respaldar. Si veo como hoy que no estuvo tan fino buscaré otra variante como es Nicolás (Orsini). La gente, o los periodistas analizan lo que se ve en la cancha, uno como entrenador tiene que evaluar más cosas. Para mí Jero es muy importante".

En la parte final le recordaron que Franco Calderón sumó la cuarta amarilla y el lunes está Platense pero a la vuelta de la esquina el Clásico. Por eso subrayó: "El tema de Calderón lo veremos, se lo que representa el Clásico para esta ciudad, iremos viendo si lo voy a hacer jugar con Platense o no. Me enojé mucho con esa tarjeta, veré cómo se arma el equipo contra Platense que es un partido importantísimo".