Unión recibe a Defensa en busca de un triunfo para reaccionar y soñar con los playoffs

Unión, que lleva tres caídas en fila, recibirá este viernes, desde las 21.45, al entonado Defensa por la fecha 12 de la zona A del Clausura

Unión recibirá a Defensa este viernes, desde las 21.45, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en busca de una reacción para intentar llegar a los playoffs. El Tate lleva tres derrotas al hilo, mientras que el visitante acumula tres invicto y es uno de los animadores de la zona. El arbitro será Darío Herrera y contará con la transmisión de UNO 106.3.

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El Tate inicia la 12 fecha con 13 puntos, afuera de los puestos de playoffs, pero solo a 4 unidades de ese lote de equipos, por ende sigue en carrera. Viene de ser goleado 3-0 ante Boca en La Bombonera y ya son tres caídas al hilo. El equipo de Leonardo Madelón, que analiza cambios, llega condicionado por los resultados y necesita volver a mostrar una respuesta futbolística y anímica.

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En principio, eL Francés serían tres variantes: Tobías Rubio por Juan de Dios Pintado, Emilio Giaccone por Julián Palacios y Eric Ramírez por Brahian Cuello para retornar también al 4-4-2. Lucas Menossi se quedó afuera por lesión.

Otra es la realidad de Defensa y Justicia. Es que el Halcón llega envalentonado porque viene de golear 3-0 a San Lorenzo y solo perdió en 1 de los últimos 8 partidos jugados. El conjunto dirigido por Julio Vaccari tiene 21 puntos y está 3° en la Zona A, siendo uno de los grandes protagonistas.

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Probables formaciones de Unión y Defensa

Unión:Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Eric Ramírez, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia:Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Dominguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremias Lucco, Leandro Fernández, Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Hora: 21.45.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: 15 de Abril.

TV: ESPN Premium.