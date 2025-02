El Kily atraviesa sus horas más críticas como DT de Unión

Unión padece el síndrome del arco rival y hace cuatro partidos que no convierte

El Kily quedó preso de sus palabras cuando dijo públicamente que el mercado de pases que realizó la dirigencia "fue espectacular".

Con una pretemporada y los refuerzos que llegaron en tiempo y forma, el equipo juega peor. Involucionó no solo en lo futbolístico, sino también en lo físico.

Los resultados no se dan, pero además el equipo juega mal, salvo contadas excepciones, como el segundo tiempo ante Boca o el complemento frente a Huracán.

Pero siempre con el resultado en contra y teniendo que arriesgar. Pero en los inicios de partidos, nunca impuso condiciones y desde la táctica no pudo doblegar a los rivales.

La sensación es que el DT no sabe qué equipo poner en cancha. Pidió los refuerzos, pero algunos no juegan y cuando lo hacen parecen no estar cómodos.

El claro ejemplo es el de Mauricio Martínez, refuerzo que despertó muchas ilusiones y que no logró asentarse en el equipo y cuando juega no rinde, en parte por él, pero mucho tiene que ver la posición en que lo utiliza el Kily.

La realidad indica que en este 2025, el entrenador no logró potenciar a ningún futbolista y la mayoría bajó considerablemente su nivel. El Kily se encuentra en un laberinto, del cual, por ahora la salida parece lejana.

Ahora tiene varios días para trabajar y afianzar conceptos. Y está obligado a que su equipo brinde respuestas, las excusas se terminaron y la motivación tiene que dar paso a sus aptitudes como entrenador.

El técnico sabe que atraviesa su momento más crítico, porque a diferencia de lo que sucedía antes, ahora todos lo tienen en la mira, porque pidió y la dirigencia le dio los gustos.

Antes el Kily podía ampararse en que no contaba con un plantel para ser protagonista. Pero ahora no y por eso los hinchas comenzaron a cuestionarlo.

Así las cosas, Cristian González atraviesa su momento más crítico como DT de Unión. Pidió y le concedieron, ahora debe dar respuestas, las obligaciones aumentaron y las excusas se terminaron.