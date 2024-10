El Kily, con el corazón en la mano: "A Unión demostré que lo quiero desde que llegué"

En el inicio reconoció que "el gol temprano, lo hizo replegar al rival demasiado, y no estuvimos claros para lastimarlos, no lo fuimos en las terminaciones, recibir un gol de manera rápida fue duro, los espacios no estaban, nos jugaron espejo. Intentamos pero no estuvimos finos a como estamos acostumbrados a jugar".

Más adelante apuntó que "si convertíamos apenas arrancó el segundo tiempo hubiera sido otra historia, no fuimos lo que nosotros somos como equipo. Lo fuimos a empatar y lo terminamos perdiendo".

El orientador expresó que "nos tenemos que reponer sí o sí, nos obliga la camiseta y el escudo, no podemos quedarnos en esto, es el primer partido que perdemos de local, quedan 30 puntos en juego, estar en una situación bastante buena nos hace seguir creyendo en lo que venimos haciendo".

González también soslayó que "no fue un buen funcionamiento, más allá de la actitud, la entrega, el rival replegó muy bien, no hubo claridad como en el último partido de local, es un plantel corto de jugadores que vienen jugando, no es una excusa, el que le toca jugar es porque considero que es así, hay que levantar la cabeza, trabajar más, no podemos recibir un gol de manera rápida, en una jugada intrascendente, al contrario, no estamos muertos. Hay que mejorar lo que veníamos haciendo bien, hacer un esfuerzo mayor porque no nos alcanzó. Con Herrera en el segundo gol creo que hay una mano previa, le fui a plantear esa situación, lo hice con respeto y nada más".

La posibilidad de renovar su contrato

"Hablamos con poder continuar en el club, lo dije semanas atrás, hoy priorizo el momento en el que estamos nosotros, estoy contento, feliz y a gusto, hay muchas cosas para hablar, que venimos hablando, hay que corregir un montón de cosas, esa situación me lleva a replantear un montón de cosas, los chicos se entregan y me dan más de lo que pido. Es un club donde todo siempre cuesta, es momento de hacerse cargo e interpretar y la gente, en este caso yo, necesitamos más cosas, en base a eso seguramente veremos, yo priorizo mis jugadores, en diciembre se terminan contratos, hay que analizar de manera profunda si estamos preparados para asumir lo que viene".

Para luego, enfatizar: "Esta temporada dentro de todo está siendo buena, pero hay cosas que a la larga surjen situaciones que nos van golpeando, no nos podemos permitir estar inhibidos, las cosas que hablamos y son populares. Tengo relación con el presidente, cero capricho, siempre pienso en el bien de Unión y necesitamos de verdad hacer un cambio rotundo, rotundo. Hay que tener cabeza grande para pensar en grande, nada está prohibido para Unión, esta derrota me fortalece y mis jugadores también. Hay que masticar bronca, aprender, ajustar cosas y ser conscientes que mejoramos pero no alcanzó".

Su amor por el Tate

"No fue un partido bueno, no tuvimos la claridad que tuvimos siempre, no hubo fluidez de asociarnos, de generar situaciones claras, saber interpretar la clase de partidos, el rival nos respetó más de lo normal, eso significa lo que representa enfrentar a Unión, a uno lo hace sentir bien, hay que demostrar pero equivocamos las formas. A Unión demostré que lo quiero desde que llegué. Siento que se puede, hace 9 meses casi nos fuimos al descenso, vamos a poder, y hay que pelear, con las herramientas que tengo y con mis chicos, es un equipo que transmite un montón de cosas, se entrega aún con falencias, nuestra gente, más allá de nuestra desilusión, a Huracán lo vamos a intentar someter, estamos más fuertes que nunca. En ese compromiso genuino es amor al club, eso me da tantas ganas de conseguir algo, hambre de gloria de competir con los grandes. A 10 partidos los grandes están abajo de Unión, había gente que no creía en este equipo. La gente está ilusionada e identificada con los chicos del club. Se equivocan como yo, insisto, lo quiero a Unión hasta el día que me vaya, intentaré hacerlo crecer siempre, ojalá podamos lograr algún objetivo para seguir peleando. El equipo tiene amor propio y hambre, me jode mucho perder de local, hay que acomodarse, levantar la cabeza, y seguir más que nunca".

Kily redobló su pensamiento al apuntar que "vamos a estar mucho mejor como equipo, en relación a eso hay que hacer una puta vez el cambio para el club, para la gente, la vida es una ilusión constante, estar sano, la gente se ilusiona, necesitamos argumentarla con un cambio fuerte, creen en este equipo, perdimos y puteaban a la Comisión, esta es la ilusión con chicos del club, a veces jugas bien, regular o mal, este contagio tiene que ser positivo, necesito gente que quiera crecer, ser protagonista, se me entregan y es lo que hay. A la gente de Unión le pido disculpas, que se queden tranquilos que nos vamos a preparar para ganarle a Huracán. Hasta el final siempre".

La recta final del campeonato

"El fútbol es intentar jugar mejor que el rival, por consecuencia uno gana los partidos, abarcan detalles tácticos para que cada uno tome su propia decisión, fueron equivocadas por momentos, yo sabía que podía pasar esto, es la realidad que había que atravesar, las circunstancias no llevaron a tener el plantel que tenemos, la gente tal vez pedía a Orsini y hace cinco meses lo puteaban todos. En el desgaste físico fuerte empiezan a suceder cosas y pecamos de tener un plantel de 26 jugadores, con 18 que tienen menos de 100 partidos en Primera. Hay 13 que jugaron 51 partidos, o menos, esto es el plantel que tiene Unión".

En la parte final, soslayó: "Vinimos a jugar descendidos hace nueve meses, si ganábamos quedábamos a tres puntos del puntero, vamos todos juntos, Unión pensar en Unión, nadie es más importante, la que viene, alienta, por esa gente se tiene que hacer un gran salto, hay que creer y querer. Quiero seguir en Unión, se acabó el cuento de Boca, o Central, los primeros que sabrán serán los jugadores, estoy feliz en Unión, peleo y no se imaginan, la que te alienta, apoya, no hay que putear a los chicos".