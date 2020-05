El pedido de Nicolás Mazzola a los dirigentes de Unión

"Vamos variando los días de entrenamiento con el profe (Hugo Díaz) y tenemos un plan individual dependiendo las condiciones para trabajar respecto al espacio. Se hace difícil el trabajo por la pérdida un poco de la motivación, pero es lo que nos toca y debemos hacer", reconoció con su habitual sinceridad el delantero de Unión, Nicolás Mazzola, sobre la continuidad de las prácticas durante la cuarentena en Santa Fe por la pandemia del coronavirus. También se refirió a la actualidad, sus chances de seguir y la preocupación por la demora en la elección del nuevo técnico para definir su futuro.

"Tener patio, como es mi caso, te permite un poco más de liberad para trabajar, pero está claro que, más allá de lo que hagamos, vamos a necesitar de un mes para prepararnos después. No es lo mismo moverse solo en casa que hacerlo con tus compañeros. Quizás lo que hacemos es no perder el estado", agregó el atacante en diálogo con LT9.

mazzola.jpg Nicolás Mazzola es uno de los jugadores que finaliza contrato el 30 de junio en Unión y espera por una resolución sobre el nuevo técnico Prensa Unión

Nicolás Mazzola es uno de los jugadores que termina su contrato en Unión el próximo 30 de julio y la falta de un técnico no le permite saber qué hacer. Mucho más caído lo de Sergio Rondina: "La incertidumbre está. Fui claro y dije que quiero seguir, pero nadie se comunicó todavía. Trato de llevarlo con tranquilidad y si las cosas no se dan de la manera deseada, tendré que buscar otro tumbo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo rápido con Unión para poder quedarme. Estoy a préstamo, pero el pase es mío. Todo es charlable, mucho más cómo está la situación hoy. Hasta un nuevo préstamo, pero es más que nada imaginar, porque también hay que ver qué dice el técnico. Me gustaría nomás «tener una respuesta rápida para empezar a ver qué hacer». Sobre todo para planear quedarme o encontrar otro rumbo, porque está la familia detrás también".

Producto de la cuarentena, las instituciones cayeron en una crisis económica galopante, pero el artillero rojiblanco se mostró conforme por el preceder de la dirigencia en este sentido: "Estamos muy bien económicamente. Unión está súper ordenado en este momento. Acordamos una reducción con el compromiso que luego se completará. Estamos en buenas condiciones. Diría 10 puntos".

Metiéndose en lo deportivo, Nicolás Mazzola admite que algunas de sus conquistas generaron algo lindo en la gente: "Hay dos goles. Más que nada el de la Copa, porque tuvo un condimento especial por ser el primero de la historia a nivel internacional. Pero el del clásico es por el que más me habla la gente y es lindo recibir el cariño. Fue un momento espectacular que me tocó vivir".

Asimismo, se lamentó no haberse podido afianzar como titular. Precisamente el desgarro y la fractura de mandíbula que sufrió en una acción con el arquero de Banfield, Iván Arboleda: "Es una de las cosas que me lamento, porque justo venía en alza y eso me costó la titularidad. Me reprocho no haber logrado regularidad. Justo cuando me lesioné era cuando mejor estaba. Después el coronavirus me frenó un poco. Es muy complicado agarrar ritmo y confianza solo entrando 15 o 20 minutos, por eso es vital ser titular. La continuidad es la que me da constancia y las lesiones me lo impidieron. Pero soy autocríitico siempre".

En el final, Nicolás Mazzola se refirió a la salida de Leonardo Madelón y le hizo un pedido a los dirigentes: "La salida de Leo no me sorprendió, pero sí quizás el momento. Lo veía desgastado por la salida de algunos jugadores antes que comience la competencia este año. Cuando arrancó todo bajó un poco el acelerador y de golpe se fue. Ahora genera dudas la falta del técnico, porque no se pueden resolver situaciones. Los dirigentes se quieren tomar su tiempo para elegir lo mejor. Espero sea pronto para que aquellos que terminamos contratos tengamos algo más claro. A esperar.