Mazzola y su particular manera de transitar la cuarentena

La cuarentena avanza y por el momento sin novedades concretas para saber cuándo volverá el fútbol. Entonces, los jugadores de Unión intentan pasar de la mejor manera un aislamiento que cada día se hace más pesado.

Muchos jugadores del actual plantel profesional continúan en la capital provincial, recibiendo material semanal para ejecutar en sus domicilios. Lo primordial es no perder la forma física.

Nicolás Mazzola es uno de los futbolistas que tendrá que resolver su continuidad después del 30 de junio, cuando expira su contrato. Seguramente habrá sobre la mesa varios aspectos, entre ellos el nuevo entrenador que aún la dirigencia no pudo designar.

En estos días donde el tiempo sobra y la imposibilidad de salir es un condicionante, el rionegrino aprovechó para conversar con compañeros, excompañeros y la gente de Unión.

LEER MÁS: Unión: "Avanzaremos sobre técnicos que estaban en un segundo orden"

En un vivo de Instagram el artillero atendió por ejemplo a Diana, una de sus fanáticas que le pidió que se quede en el club y expresó: "Puse en mi estado de whatsapp Nico For Ever, soy profesora de inglés y le di clases a Yeimar, al Pocho y a Zabala".

En otro tramo de su diálogo e interacción fue Mazzola quien llamó al Pocho Troyansky y los seguidores le empezaron a preguntar por el mejor gol, a lo que el exOlimpo no dudó en afirmar que "fue contra Argentinos Juniors porque lo hice con derecha. Pondría como técnico al que me ponga (risas). Tengo contrato así que me voy a quedar en Unión".

LEER MÁS: Zuccarelli: "La negativa de Rondina no fue por un tema económico"

También fueron llegando los comentarios de varios jugadores o personas allegadas a Mazzola pero no se animaron a charla públicamente con el goleador en el último Clásico Santafesino.

De todos modos, uno de los que también se prendió a esta movida impulsada por el delantero tatengue fue Bruno Pittón, quien admitió estar en Santa Fe desde hace varios días junto a su hermano.

"Llegamos con todos los permisos correspondientes y junto a Mauro estamos cumpliendo el aislamiento juntos", reconoció el lateral de San Lorenzo.

Mazzola se mostró contento por superar los 3000 seguidores en su cuenta de Instagram a la vez que prometió en breve sortear alguna prenda de Unión.