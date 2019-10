Tras la victoria en el Clásico, el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, afrontó la conferencia de prensa con una escueta reflexión y sin responder preguntas. Más que nada, para que los que cuenten sus sensaciones sean los jugadores. Después, no volvió a hablar hasta este martes, cuando habló más en extenso con el programa La Vida Color de Unión se emite por FM "X" 103.5.

"Creo que arrancamos justitos con Racing y Defensa. Después tuvimos la lesión de Carabajal y las expulsiones con San Lorenzo. Fue así como empezamos a probar otros sistemas tácticos. Yo también tengo que conocer a todos. Cuando uno se refiere a eso es más que nada a los nuevos, y ellos a nosotros. Extraño mucho el Modo Unión, de jugar a dos toques y quizás haya que irse olvidando de eso, porque hay otra características de jugadores", argumentó en sus primeros conceptos.

Asimismo, insistió que a partir del empate en Santa Fe ante Rosario Central hubo un quiebre positivo tras las cinco fechas sin ganar: "Creo que empezamos un torneo nuevo ahí. Después ganamos dos partidos seguidos así que despacito, porque si seguimos volveremos a estar cerca de zona de Copa Sudamericana, cosa que si pasa al revés nos alejaremos. Ahora pensamos en Gimnasia, que es un partido en el que no hay que distraerse y tenemos que estar bien concentraditos".

Unión Clásico1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En otro tramo de la entrevista, contó por qué dejó la titularidad Marcos Peano: "Lo hablé y pensé bien. Nuestro arquero del futuro siempre fue Peano. Ante Aldosivi hubo un error, pero le pasa a cualquiera. Incluso a los mejores de la Superliga, como Campaña y Herrera. No porque tenga 20 tiene derecho a fallar, pero fue una forma de protegerlo. Lo charlé con él. Justo se dio que tuvo una contractura, pero no fue por eso sino por una determinación técnica".

Para el Clásico muchos se sorprendieron con la inclusión de Nelson Acevedo y el DT explicó el motivo: "El equipo necesita del buen Chaco. Lo evaluamos bien y entendimos que teníamos que buscar fútbol. Hicimos dos o tres cambios que nos harían bien. Ganamos, pero ya está está. Fue lindo para darle algo distinto al hincha. El Clásico ya pasó y el partido contra Gimnasia es igual de valioso por los tres puntos".

Diego Maradona.jpg Twitter

Justamente sobre la experiencia de meterse en la revolución Maradona, reconoció que nunca tuvo la posibilidad abierta de conocerlo: "Nunca tuve contacto con él. Sí lo saludé en un vestuario, pero nada más. Lo admiré siempre, como un Dios del fútbol. Nuestra camada está muy identificada con su proceso. Que te hacía poner la piel de gallina con las cosas que hacía. Pienso que será lindo".

"Es un partido en la que la figura de Maradona influye. Pero tiene sus colaboradores y eso le aporta mucho. Hay gente muy capacitada. No hay que pensar en que está grande y le cuesta. Hoy Gimnasia es un equipo dinámico que ganó y que necesita sumar. Pero a nosotros nos gusta estos equipo envalentonados. La clave será no distraernos. Si hacemos un buen partido podemos traernos todo", resaltó.

cavallaro.jpg

El inicio de esta semana tuvo el aporte otra vez de Juan Ignacio Cavallaro: "Está muy bien. Terminó el viernes haciendo fútbol y esta semana trabajo normal. Está a disposición si no existe ningún problema".

En final, no dudó respecto a la formación titular: "No debería haber modificaciones. Si no lo digo tampoco quiere decir que lo escondemos, pero la realidad es que hicimos bien las cosas contra Colón como para andar haciendo retoques. Eso no se adivina".