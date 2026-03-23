El plantel de Unión descansa y Madelón piensa en Agropecuario

Este lunes el plantel de Unión tiene el día libre y Leonardo Madelón comienza a pensar en el partido de Copa Argentina ante Agropecuario

El plantel de Unión descansa y Madelón comienza a pensar en Agropecuario.

El próximo fin de semana no habrá actividad en el Torneo Apertura debido a la fecha FIFA, sin embargo, Unión tiene por delante el partido ante Agropecuario por Copa Argentina.

El Tate debutará por los 32avos de la Copa Argentina el próximo lunes 30 desde las 21.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y para ese partido, el Leonardo Madelón aguarda por la recuperación de Julián Palacios.

El mediocampista no formó parte del equipo ante Defensa y Justicia por una molestia muscular, pero la buena noticia es que no hay lesión. Por ello, se especula con que podría ser de la partida.

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Este lunes, el plantel rojiblanco tiene el día libre y el martes retomará los entrenamientos en el predio Casa Unión, con la mira puesta en el choque ante Agropecuario.

El cuerpo técnico tiene por delante varios días para trabajar, sobre todo en el aspecto defensivo y recuperar jugadores que venían con algunas molestias físicas.