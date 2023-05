El titular rojiblanco dio detalles en diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1) y en el inicio expresó: "El respeto y el diálogo son la esencia de la convivencia civilizada, las redes están agitadas, la gente por más que dimos conferencia explicando los números no lo escucharon, desde las redes se agita con un grado de violencia grande, la gente suma frustraciones personales y en el ámbito del fútbol encuentra para canalizar la agresión. Repudiamos los hechos del otro día, primero lo humano, entendemos que si son unionistas no pueden romper las instalaciones".

Más adelante reconoció que "queda mucho por delante, 81 puntos por disputar, el desafío es que lo externo del plantel del fútbol más la institución se pueda sumar para revertir este proceso. Hay más de una docena que nos dieron alegrías y hoy no pueden sincronizar las energías para obtener resultados. La CD no acertó con los refuerzos, en la unidad tenemos que encontrar una fuente más para acompañar al plantel profesional".

Spahn no dudó en decir que "yo y toda la CD tenemos la conciencia tranquila, las medidas de seguridad no las definimos nosotros, como el vallado a nuestro ingreso. Vamos a reunirnos, como anfitrión y autoridad del club, tengo el honor y deber de llevarla adelante, un acuerdo para llevar la Asamblea del club, y no de esta CD, por irregularidades no se pudo hacer para aprobar el balance. Les pedimos las objeciones a nuestro balance. Después los invitaremos a dar una opinión de cómo resolver para construir y superar este momento. El club está muy bien en otras áreas deportivas que hacen a la vida del club. Nos falta encontrar los resultados en el fútbol profesional masculino".

La relación con el cuerpo técnico

"Estamos a disposición para coordinar con el cuerpo técnico los aportes desde nuestro lugar, entendieron razonable ir en avión a Santiago del Estero, sale 6 millones de pesos, iremos en dos aviones de 19 plazas. El plantel siente mucha presión de nuestro público, superado ese inconveniente ojalá se pueda afianzar para obtener resultados".

Y luego, refrendó: "Si ayuda a la calma social, el posicionamiento de estas tres agrupaciones ayuda a solucionar las difamaciones y mentiras que se dan en las redes, sería inédito y valedero. en ningún momento hablé de resignar la conducción de club".

El mandatario rojiblanco apuntó que "estamos abiertos a que puedan colaborar en el suministro de información, si quieren tener una charla con tal o cual representante para que algún jugador venga al club, bienvenida esa colaboración. No vamos a resignar la responsabilidad de los votos que nos asignaron. Estamos en una mala situación parcial del fútbol profesional, pero trabajando para revertir esa situación".

Nuevo material para el cuerpo técnico

"Acabamos de comprar un dron, lo acabamos de comprar, de alta tecnología, se invirtieron más de 700 mil pesos, hay un unionista para el manejo de este aparato. Ellos sienten que es una posibilidad de trabajar mejor en lo táctico, con el respaldo de nuestra Comisión Directiva".

Para después, ampliar: "El dron lo pidió el cuerpo técnico de Méndez, no es que lo necesitó Madelón o Munúa, lo pidieron ahora y una satisfacción de cumplir el pedido. El fútbol es clarísimo el lunes, con los hechos consumados, recibimos referencias de jugadores que no llegaron al nivel esperado. Posiblemente nos faltó un central y un nueve, no hay un mercado con 20 jugadores para elegir, es una teoría y Unión ocupa el lugar que corresponde, al mismo valor de dinero muchos prefieren quedarse en Buenos Aires y otros el exterior".

El contrato de Méndez y la venta de Esquivel"

"Méndez está con un contrato firmado, está todo firmado con el gremio de los técnicos y AFA. En cuanto a Esquivel hay posibilidades que emigre el club, hay 12 o 15 jugadores que quieren ir al exterior. La historia de Esquivel se escribe desde hace tres mercados. Primero fue Orlando City, en 2022 hubo dos ofertas formales y les dijimos que no. Cuando llegó el momento de extender el contrato con una mejora, es irrelevante en el mercado argentino respecto al exterior. No hubo ofertas hasta noviembre de 2022, fue Racing. Llegaron ofertas de Turquía, segunda de España, Brasil y lo último Rusia. Esto imposibilitó extender el contrato, tenemos la palabra de Gustavo Goñi que nos dijo que no iba a salir libre. Unión tendrá un ingreso importante acorde al mercado. En esas circunstancias tenemos que ver si los detalles se cierran y el jugador quiere salir del club, que seguro quiere progresar".

"Cuando los jugadores reciben ofertas del exterior, emocionalmente siento que le afecta el rendimiento a futuro. Soldano recibió ofertas, tuvo un semestre de bajísimo rendimiento. Muchas cosas uno debe preservar su mejor salud".

"En una charla yo malinterpreté lo de Fortaleza, estamos hablando de dos o tres equipos de Brasil, en lo apasionado de la charla hice una mala deducción. Vamos a esperar si la negociación evoluciona, Unión está a la espera para que se pueda concretar".

La posible partida de Calderón

"Calderón en este contexto le hicimos una mejora de su sueldo, el representante pide como mercado internacional, tendrán que ceder un poco, que no sea a nivel internacional, poniendo un valor superlativo sobre otros jugadores con bagaje y mucha experiencia".

El dinero en la calle que tiene Unión

"Quedan 500.000 dólares que debe Rosario Central, 600.000 por Pittón más un millon y medio o más de San Lorenzo, como también casi 4 millones de Nardoni. Estamos gestionando para destrabar las inhibiciones por otra vía, lo de Nardoni y Pittón no está vencido, lo otro es moroso. Ayer se contactó Belloso y en la semana comenzará a reducir la deuda. Estamos trabajando para solucionarlo, hay problemas a nivel de giro, nuestra función es solucionar los problemas y llevarle buenas noticias a los socios para que se vaya consolidando el vínculo con el club, y que la CD está para generarle bienestar y no dolores de cabeza".

Las coronas y los incidentes

"Esto fue sustraído de un sepelio, en China mandan coronas para las inauguraciones, acá es en el único lugar donde se usa para los sepelios. A los deudos que depositaron la corona, fue una falta de respeto, es mi análisis. El segundo, la viveza de ir y hacer una burla fuera de lugar. Van a ser detectados porque ellos mismos filmaron, hay un sistema de cámaras de seguridad, es distinto a los socios que agredieron a la policía, es inaceptable eso. Lamento el personal agredido de distintas dependencias".