El primer refuerzo que tendría Unión para la Copa de la LPF

"Se habló del fútbol profesional, es la principal preocupación, se habló también de las inhibiciones y competencias que llegan. también sobre la ventana de pases que viene, para intentar a hacer un buen esfuerzo y traer refuerzos. si encontramos a los jugadores y el club está dispuesto a endeudarse con el dinero que va a entrar, lo vamos a hacer, pero tenemos que tener disponible el capital", manifestó Luis Spahn tras el cónclave que hubo en Unión con la oposición.

Mientras que antes, en el diálogo que mantuvo con LT10 (AM 1020), Luis Spahn remarcó: "Evidentemente que no tuvimos el asesoramiento correcto en el momento de los refuerzos, uno no es el especialista, se apoya en la gente que sabe de esto, ya el año pasado no hubo rendimientos importantes. Entiendo que esto es reversible, necesitará un grado importante de oxigenación en el mercado de pases de invierno".

Lo concreto es que en la reunión que hubo entre el oficialismo y la oposición ya se comenzó a hablar de refuerzos con posiciones y nombres propios, más allá que también se pidió por la designación de un manager, quien sería el encargado de trazar la política deportiva.

Y en esa charla también surgió el nombre de Franco Troyansky, quien está jugando a préstamo en Lanús, luego de haber jugado en la misma situación en San Lorenzo y Atlas, quienes no hicieron uso de la opción de compra. El Granate tiene la chance de comprarlo, pero es un hecho que no se ejecutará.

De hecho, UNO Santa Fe se comunicó con el presidente Luis Chebel, quien confirmó que tienen una opción de compra, a la cual caratuló de "confidencial", y reconoció que todavía no se pusieron a hablar de esta alternativa.

Sin embargo, habrá que ver cuál es la decisión de Franco Troyansky, ya que en reiteradas oportunidades que tuvo que volver pidió por su salida. El Pocho viene protagonizando un buen año con la camiseta de Lanús, con lo cual sería un jugador para nada despreciable para este momento que vive Unión.