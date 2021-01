"Estuve con bronca en los primeros días, porque grupalmente no cerramos bien el torneo, como que quedó un sabor amargo. Pero en lo personal, me tocó estar en los últimos partidos y dentro de todo creo que me salieron bien las cosas. Desde ya, hay que seguir mejorando para lo que viene", apuntó Pipa, quien disfrutar de sus últimas horas de licencia, antes de retomar los entrenamientos este lunes en el predio Casasol, en diálogo con LT10 AM 1020.

Gastón González.png Juan Azconzábal se la jugó por Gastón González como extremo izquierdo ante Rosario Central y de ahí en más fue siempre titular Pool Agra

El jugador, antes de meterse de lleno en las sensaciones de dar este paso en el máximo nivel nacional, no pudo ocultar su emoción de estar cumpliendo un sueño: "Estoy en Unión desde los siete años. Hice escuelita, infantiles e inferiores de AFA. Un largo recorrido, pero lindo. Este es un momento muy especial. Sobre todo para mis viejos, que se movieron siempre a mi lado. Ver el sacrificio que hice y que tenga esta recompensa los tiene muy felices. Era el sueño que tenía desde chico y estoy feliz de estar cumpliéndolo".

Como se sabe, la carrera de un deportivas traviesa por varios momentos, donde priman los malos y donde uno debe hacerse fuerte mentalmente. Fue así como Gastón González confió que estuvo muy cerca de largar todo: "Hubo momentos en los que no quería saber nada, pero ellos fueron (su familia) los que me bancaron y transmitieron las ganas de seguir. No hay palabras para agradecerles, sobre todo cuando no quería jugar. Fue por lesión, pero más que nada por el sacrificio que tenía que hacer. Sobre todo, cuando llega el momento de juntarse con amigos y no podía ir. Como que es rompió las pelotas un poquito, pero es un esfuerzo que debe afrontar todo jugador. Los frutos después son impagables. Lo que más cuesta es adaptarse a ¡decir no! a las salidas y reuniones, porque tenés que irte a dormir tempranos por los compromisos. Pero forma parte de esto y uno tiene que crecer. Junto a familia lo superamos".

Gastón González.jpg Gastón González tiene dos goles en la Primera de Unión: uno a Rosario Central y el otro a Lanús. Una de las apuestas fuertes de Juan Azconzábal. Foto: prensa Unión

Uno de los detalles de esta apuesta de Juan Azconzábal, es que Gastón González siempre fue referente de área, pero ahora se destaca como extremo izquierdo por ser zurdo: "Mido 1,83. Me gustaría jugar de nueve, porque es mi puesto. Pero hoy me toca hacerlo en un lugar que no conocía y me estoy adaptando. Junto con las indicaciones y consejos, creo que la estoy llevando bien. Hay cosas para potenciar desde ya. Si me piden cumplir otra función, no tendría problemas de hacerlo".

Uno de los momentos más listos que le tocó pasar fue justamente en su primer partido como titular ante Rosario Central, donde marcó un golazo a pura corrida: "Tomé la decisión en el momento, porque no había tocado la pelota. Pensé que se me iba a hacer un partido larguísimo, entonces me animé y encaré en el mano a mano. El ayudante de Juan Azconzábal (Ariel Zapata) siempre me pide que vaya contra los rivales y le tire el mano a mano. Solo pensé en ir para el medio y cuando quedó solo busqué patear".

También le hizo uno a Lanús ¡y de derecha!: "No hice muchos goles con la derecha, pero en los entrenamientos me estaban saliendo algunos tiros. Unos días antes de jugar contra Lanús habíamos probado e hice un gol parecido".

"Tengo que seguir trabajando quizás el juego aéreo y de a poco lo voy incorporando. Era algo que me costaba cuando jugaba de centrodelantero. Creo que todos los técnicos que tuve me ayudaron. Quizás quien más me marcó fue Eduardo Magnín. Él siempre me recalcaba las cosas que hacía mal para que lo trabaje y lo mejore. Por eso me ayudó a explotar como jugador. Cuando usaba el 4-3-3, siempre me ponía en el centro del ataque", apuntó Gastón González.

Esta aparición con buen suceso en Unión volvió a llamar la atención del DT de la Selección Argentina Sub 20, Fernando Bastista: "Muy contento. La primera vez que fui se dio hace algunos años. Estaba muy feliz y a mis viejos se le caían las lágrimas. Siempre hablábamos de lo lindo que sería y se cumplió. Fue una de las cosas más lindas que viví hasta ahora. En su momento, el técnico me puso como acompañante del delantero central, pero en la última parte me puso por izquierda, como en Unión".

Juan Azconzábal.jpg Gastón González ponderó las ideas de Juan Azconzábal en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En el cierre de la charla, Gastón González contó cómo es Juan Azconzábal como técnico de Unión: "Es muy serio a la hora de trabajar. Sabe bien lo que quiere y trata de transmitirlo. Por suerte captamos bien el mensaje. Juan Azconzábal trata de enfocarse en el ejercicio y repetirlo hasta que salga. Eso me parece que está bueno, porque es algo que te puede ayudar a ganar".