Los tiempos no son los mismos pero siempre es bueno escuchar a los entendidos. Fernando Alí, uno de los ídolos de Unión, dejó sus sensaciones en relación a los goleadores, tanto los que vienen como apuestas o los que no pudieron adaptarse, como sucedió con Vecino.

En un jugoso mano a mano con radio Sol Play 91.5 expresó que "cuando vine a Unión tuve un un momento de adaptación, había debutado en San Lorenzo a los 19 años, era muy difícil, después de no tener posibilidad me fui a Huracán (CR), y no era un equipo de Primera. Cuando vine a Unión tuve un tiempo de adaptación, al principio fui resistido, uno se ganó la confianza, la titularidad en base a goles y buenos partidos".