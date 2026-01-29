El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

Unión no logra hacer pie aún en este inicio de Apertura al perder este jueves de visitante ante Lanús 2-1. Sin embargo, mostró garra y capacidad para ir al frente con uno menos durante 45' minutos para incluso merecer quizás algo más. Pero se falló atrás una vez y fue determinante. De todas maneras, digna actuación.
El uno por uno de Unión
Matías Mansilla (6): otra vez seguro y con tapadas cruciales. Sobre todo en el complemento para sostener la ilusión. Por ahora, demuestra ser refuerzo y no incorporación.
Lautaro Vargas (5): mejor en el primer tiempo que en el segundo, siendo picante en ataque. Tuvo que salir por un sangrado en la boca.
Maizon Rodríguez (6): el uruguayo es prácticamente una garantía. Firme por arriba y abajo. Incluso estuvo cerca de marcar el empate de cabeza tras un córner.
Valentín Fascendini (4): estaba haciendo un buen partido, pero se le escapó Castillo y tuvo que derribarlo, por lo que fue expulsado a instancias del VAR. Eso fue determinante.
Bruno Pittón (5): jugó apenas 45', ya que cedió su lugar para que entre Ludueña y acomodar el fondo. Más contenido, tratando de ser prolijo. Puede ser una buena dupla con Del Blanco en la izquierda.
Julián Palacios (6): cuando aparece la sensación es que algo bueno puede darse, pero tiene baches y el equipo lo siente. De todas maneras, viene levantando y es positivo para el equipo.
Mauro Pittón (6): el despliegue de siempre y jugando hasta de central en el final del primer tiempo. Es una pieza fundamental por empuje y capacidad.
Rafael Profini (6): enorme primer tiempo, siendo primer pase, haciendo los relevos y hasta probando al arco. Pero en el segundo tuvo que salir para arriesgar un poco más.
Mateo Del Blanco (4): si bien arrancó en su puesto natural de volante, perdió sorpresa. En el segundo volvió a jugar de tres y tuvo problemas con Salvio.
Cristian Tarragona (6): incansable y golazo para sostener la ilusión. Es el delantero que más intenta y resolvió de gran manera para el descuento, pero no alcanzó.
Agustín Colazo (4): otro partido donde no tuvo preponderancia. No pesó ante los zagueros de Lanús y arrancó el segundo tiempo como volante izquierdo. Salió en el complemento para intentar otra cosa.
Juan Pablo Ludueña (5): le tocó entrar un momento difícil y cuando Lanús marcó los dos goles. En el final tuvo el empate con un remate que se fue desviado.
Misael Aguirre (4): no pudo imponer su velocidad, pese a que se animó a encarar. El conexto no era el ideal.
Franco Fragapane (-): poco aporte para los últimos minutos, tras perder la titularidad.
Marcelo Estigarribia (-): la idea era ser un faro en el área cuando Unión iba con insistencia por la igualdad, pero le quedaron pocas.
Emiliano Álvarez (-): reemplazó a Vargas por un corte en la boca y se animó a ir hasta el fondo, pero sin demasiado desequilibrio.