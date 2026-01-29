El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

Unión pagó caro la expulsión de Fascendini en el primer tiempo y luego tuvo que remarla de atrás en la caída 2-1 ante Lanús. Igual, digna actuación

Unión no logra hacer pie aún en este inicio de Apertura al perder este jueves de visitante ante Lanús 2-1. Sin embargo, mostró garra y capacidad para ir al frente con uno menos durante 45' minutos para incluso merecer quizás algo más. Pero se falló atrás una vez y fue determinante. De todas maneras, digna actuación.

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (6): otra vez seguro y con tapadas cruciales. Sobre todo en el complemento para sostener la ilusión. Por ahora, demuestra ser refuerzo y no incorporación.

Lautaro Vargas (5): mejor en el primer tiempo que en el segundo, siendo picante en ataque. Tuvo que salir por un sangrado en la boca.

Maizon Rodríguez (6): el uruguayo es prácticamente una garantía. Firme por arriba y abajo. Incluso estuvo cerca de marcar el empate de cabeza tras un córner.

Valentín Fascendini (4): estaba haciendo un buen partido, pero se le escapó Castillo y tuvo que derribarlo, por lo que fue expulsado a instancias del VAR. Eso fue determinante.

Bruno Pittón (5): jugó apenas 45', ya que cedió su lugar para que entre Ludueña y acomodar el fondo. Más contenido, tratando de ser prolijo. Puede ser una buena dupla con Del Blanco en la izquierda.

Julián Palacios (6): cuando aparece la sensación es que algo bueno puede darse, pero tiene baches y el equipo lo siente. De todas maneras, viene levantando y es positivo para el equipo.

Mauro Pittón (6): el despliegue de siempre y jugando hasta de central en el final del primer tiempo. Es una pieza fundamental por empuje y capacidad.

Rafael Profini (6): enorme primer tiempo, siendo primer pase, haciendo los relevos y hasta probando al arco. Pero en el segundo tuvo que salir para arriesgar un poco más.

Mateo Del Blanco (4): si bien arrancó en su puesto natural de volante, perdió sorpresa. En el segundo volvió a jugar de tres y tuvo problemas con Salvio.

Cristian Tarragona (6): incansable y golazo para sostener la ilusión. Es el delantero que más intenta y resolvió de gran manera para el descuento, pero no alcanzó.

Lanús Unión Cristian Tarragona Cristian Tarragona, el mejor de Unión. Prensa Unión

Agustín Colazo (4): otro partido donde no tuvo preponderancia. No pesó ante los zagueros de Lanús y arrancó el segundo tiempo como volante izquierdo. Salió en el complemento para intentar otra cosa.

Juan Pablo Ludueña (5): le tocó entrar un momento difícil y cuando Lanús marcó los dos goles. En el final tuvo el empate con un remate que se fue desviado.

Misael Aguirre (4): no pudo imponer su velocidad, pese a que se animó a encarar. El conexto no era el ideal.

Franco Fragapane (-): poco aporte para los últimos minutos, tras perder la titularidad.

Marcelo Estigarribia (-): la idea era ser un faro en el área cuando Unión iba con insistencia por la igualdad, pero le quedaron pocas.

Emiliano Álvarez (-): reemplazó a Vargas por un corte en la boca y se animó a ir hasta el fondo, pero sin demasiado desequilibrio.