El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

Unión pagó caro la expulsión de Fascendini en el primer tiempo y luego tuvo que remarla de atrás en la caída 2-1 ante Lanús. Igual, digna actuación

29 de enero 2026 · 21:53hs
Liga Profesional

Unión no logra hacer pie aún en este inicio de Apertura al perder este jueves de visitante ante Lanús 2-1. Sin embargo, mostró garra y capacidad para ir al frente con uno menos durante 45' minutos para incluso merecer quizás algo más. Pero se falló atrás una vez y fue determinante. De todas maneras, digna actuación.

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (6): otra vez seguro y con tapadas cruciales. Sobre todo en el complemento para sostener la ilusión. Por ahora, demuestra ser refuerzo y no incorporación.

Lautaro Vargas (5): mejor en el primer tiempo que en el segundo, siendo picante en ataque. Tuvo que salir por un sangrado en la boca.

Maizon Rodríguez (6): el uruguayo es prácticamente una garantía. Firme por arriba y abajo. Incluso estuvo cerca de marcar el empate de cabeza tras un córner.

Valentín Fascendini (4): estaba haciendo un buen partido, pero se le escapó Castillo y tuvo que derribarlo, por lo que fue expulsado a instancias del VAR. Eso fue determinante.

Bruno Pittón (5): jugó apenas 45', ya que cedió su lugar para que entre Ludueña y acomodar el fondo. Más contenido, tratando de ser prolijo. Puede ser una buena dupla con Del Blanco en la izquierda.

Julián Palacios (6): cuando aparece la sensación es que algo bueno puede darse, pero tiene baches y el equipo lo siente. De todas maneras, viene levantando y es positivo para el equipo.

Mauro Pittón (6): el despliegue de siempre y jugando hasta de central en el final del primer tiempo. Es una pieza fundamental por empuje y capacidad.

Rafael Profini (6): enorme primer tiempo, siendo primer pase, haciendo los relevos y hasta probando al arco. Pero en el segundo tuvo que salir para arriesgar un poco más.

Mateo Del Blanco (4): si bien arrancó en su puesto natural de volante, perdió sorpresa. En el segundo volvió a jugar de tres y tuvo problemas con Salvio.

Cristian Tarragona (6): incansable y golazo para sostener la ilusión. Es el delantero que más intenta y resolvió de gran manera para el descuento, pero no alcanzó.

Cristian Tarragona, el mejor de Unión.

Cristian Tarragona, el mejor de Unión.

Agustín Colazo (4): otro partido donde no tuvo preponderancia. No pesó ante los zagueros de Lanús y arrancó el segundo tiempo como volante izquierdo. Salió en el complemento para intentar otra cosa.

Juan Pablo Ludueña (5): le tocó entrar un momento difícil y cuando Lanús marcó los dos goles. En el final tuvo el empate con un remate que se fue desviado.

Misael Aguirre (4): no pudo imponer su velocidad, pese a que se animó a encarar. El conexto no era el ideal.

Franco Fragapane (-): poco aporte para los últimos minutos, tras perder la titularidad.

Marcelo Estigarribia (-): la idea era ser un faro en el área cuando Unión iba con insistencia por la igualdad, pero le quedaron pocas.

Emiliano Álvarez (-): reemplazó a Vargas por un corte en la boca y se animó a ir hasta el fondo, pero sin demasiado desequilibrio.

Unión guapeó con 10 y puso en aprietos a Lanús, pero perdió y no hace pie en el Apertura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Delfín presentó a Enzo Rubio y Unión tiene un cupo más para incorporar

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Un "monumento a la desidia": exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Un "monumento a la desidia": exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO"

Madelón rescató el esfuerzo de Unión: "Es una derrota digna"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Delfín presentó a Enzo Rubio y Unión tiene un cupo más para incorporar

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único