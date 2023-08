Emilio Lamas, exvice de Unión, fue durísimo con Luis Spahn

Unión está protagonizando un mercado de pases que está lejos de cubrir las expectativas previas, sobre todo luego del cónclave con el oficialismo, donde Luis Spahn se había comprometido a que no se vayan más jugadores del plantel, a potenciar al mismo con jugadores de jerarquía y a levantar las inhibiciones.

LEER MÁS: Tiago Banega, con todo listo para ser refuerzo de Unión

Hasta aquí se hicieron oficial la llegada de dos refuerzos, como el goleador Gonzalo Morales y el mediocampista Patricio Tanda, en tanto que se está a punto de confirmar la contratación de Tiago Banega. Los dos primeros son apuestas, ya que llegan desde la Reserva de Boca y Racing, respectivamente, mientras que el último arriba desde Arsenal, tras un paso por Patronato, más allá que su pase pertenece a la Academia.

077c9b23-ae63-474d-a082-ce7ada4bc70a.jpg

Esta situación generó el descontento de los hinchas en redes sociales, de las agrupaciones opositoras, donde en los últimos días quien se pronunció fue Marcelo Martín de Tate Campeón, mientras que otro que salió con los tapones de punta fue Emilio Lamas, exvicepresidente de una anterior gestión de Luis Spahn.

b30f64ff-8010-4800-865c-9f879219d01d.jpg

En historias de Whastsapp, Emilio Lamas escribió en la primera: "En serio todavía no renunciaron Romero, Cardonet, cómplices. Ganó Huracán y traemos un chico que jugó cuatro partidos en Racing en el 2020 y 5 en Ferro en el 2021. NOS TOMAN DE PELOTUDOS. SOLO EN ESTE SEMESTRE VENDIERON POR MÁS DE 6M DE DÓLARES. TODOS LLEVAN JUGADORES, EJEMPLO PUSETTO A HURACÁN. ACÁ NO QUIEREN VENIR Y SE QUIEREN IR. ROLÓN, BRIASCO Y ORSINI SIN LUGAR EN BOCA. PONGAN EL DESPERTADOR INÚTILES".

LEER MÁS: Los otros goleadores de Unión que anotaron en su debut

En tano que en la segunda historia, Emilio Lamas apunta: "Golpeaban la mesa Cardonet y Romero. Se hacían los sabios y guapos. Se les escapó la tortuga y la plata, eh? Gordillo a Vélez, Cañete a Banfield. Son competidores directos. Se va Marabel, dos goles, lo pierden a Esquivel por desidia, destino de selección. Spahn te lo dije cuando lo perdiste a Soldano, renunciá a la deuda y andate. Ya hiciste demasiado daño y Unión ya no te debe nada si no a dónde está toda la plata. Hace la asamblea mañana si no tenés nada que esconder. Unión ya te dio mucho, ya es hora de irte a tu casa".