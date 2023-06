Joaquín Mosqueira habló con LT10 (AM 1020), donde comenzó analizando el partido frente a Lanús: "Arrancamos el año con el pie izquierdo, no de la forma que queríamos, pasaron las fechas, hubo un cambio de aire, y hoy en día estamos encaminados para salir del fondo de la tabla y nos da la posibilidad, a los más chicos, lo que tenemos para darle al club".

En cuanto a lo que dejó el partido ante Lanús, afirmó: "Sumar de a uno o tres puntos, más allá que la victoria sea lo ideal, es importante. Se nos terminan escapando dos puntos de una manera impensada, teníamos un jugador menos justo en cancha, y nos terminan haciendo el gol por algunas desatenciones. Pero fuimos superiores, tuvimos las situaciones más claras, pero la idea está clara, salimos a la cancha a proponer, ese es un paso importantísimos, sobre todo por cómo veníamos, eso es lo positivo, también se nota en la tribuna, donde la gente está apoyando, nos fuimos aplaudidos. Ahora trabajaremos para dejar los tres puntos en casa".

Sobre el cambio que tuvo Unión en las últimas fechas, con Sebastián Méndez como DT, Joaquín Mosqueira indicó: "Veníamos de golpes muy duros, el equipo no encontraba una armonía, tardó el efecto, pero desde el primer día se notó un cambio de aire con la llegada de Sebastián, en el primer partido ante Tigre merecíamos ganar, luego llegó un traspié, pero la idea se mantuvo y esperemos que la podamos seguir desarrollando".

Joaquin Mosqueira.jpg Prensa Unión.

También Joaquín Mosqueira habló sobre el partido ante Independiente y dijo: "Jugar contra los equipos más grandes es motivador, te ayuda a ver en qué nivel estás, para saber de qué estás hecho. Es un equipo que te puede complicar, que sea un rival directo nos da un plus y ganas de salir a ganar el partido. Lanús era un rival que está en lo alto de la tabla, fue una buena medida, se nos escaparon los tres puntos pero nos quedamos con la sensación que tendríamos que habernos quedado con la victoria".

Y sobre la lucha fecha a fecha por el descenso, Joaquín Mosqueira dijo: "Para mí es inevitable hacer cuentas, pero lo hago inconscientemente, sabemos que no tenemos que estar en esas posiciones por cómo trabajamos día a día y por lo que venimos demostrando. Es inevitable no pensar en eso, pero nos fijamos en los rivales, y queremos jugar todos los partidos que quedan como si fueran una final".

Luego, habló de su actualidad en el plantel profesional de Unión, Joaquín Mosqueira afirmó: "No me imaginaba este presente, sobre todo por el corto tiempo que estoy en el club, llegué en enero de 2022 a quinta división, era algo imaginable. Trabajé duro para estar donde estoy, pero cuando Munúa me llevó a Uruguay sabía que tenía que hacer las cosas bien, me sentía como un profesional, empecé a jugar, también como titular. Ahora sí ya estoy concentrado, soy un jugador de Primera División y lo siento así, espero mantenerlo a lo largo de mi carrera".

"En Reserva estás cerca pero a la vez lejos, y cuando te empezás a meter en Primera División querés estar ahí y vivir del fútbol, hoy en día gracias a Dios se me está dando esta oportunidad, pero hay un gran paso al profesionalismo. Pero la vida afuera de la cancha cambia muchísimo cuando llegás a Primera", destacó en otro tramo.

Sobre lo que le falta desarrollar y plasmar en cancha en cuanto a su juego, Joaquín Mosqueira destacó: "Sí, sobre todo la confianza que uno va a ir ganando día a día, todavía no siento que estoy 100% confiado para un paso riesgoso, aunque lo hice. Pero tengo que ser ordenado, no correr para todos lados, también quiero empezar a demostrar una fortaleza que tengo que es el remate desde afuera del área, pero se trabaja día a día, la experiencia me irá dando esos detalles que faltan para ser un buen jugador y pensar en grandes cosas, que es jugar en el fútbol de elite, donde el margen de error es mínimo".

"La juventud es algo que caracteriza a este plantel, pero hay jugadores con mucha experiencia como Corvalán, Moyano, Piris, Aued, ellos ordenan el vestuario, también están desde el lado más joven Calderón, Luna Diale, Cañete... Ellos llevan adelante el vestuario de Unión, se hace de una forma donde nos respetan, la convivencia es muy llevadera. Aued y Piris hacen un trabajo que no se ve en el campo de juego hoy, pero tienen muchas ganas de ayudar al plantel, eso es sano para todos, y hace que la competencia sea sana y que no haya malestar ni enojos de nadie", reconoció Joaquín Mosqueira en relación a los jugadores que son los encargados de apuntalar a los más jóvenes.

"Yeison (Gordillo) es un pilar importante, nos aporta mucho desde su experiencia, juega con mucha tranquilidad, te la transmite. A mí me ayuda muchísimo, me ordena, me habla mucho, me hace sentir confiado, tengo a alguien que te está apoyando. Eso es importante. Está en un nivel muy bueno, y nos aporta mucho desde lo anímico", reveló sobre la importancia del colombiano en el mediocampo.

Por último, se refirió a los objetivos de Unión, y Joaquín Mosqueira: "Primero tenemos que pensar en salir del fondo de la tabla, pero el torneo es muy cambiante, cuando ganás dos o tres partidos pensás en los torneos internacionales, Unión merece estar ahí, y vamos a dar batalla. Sacando unos buenos resultados nos pondremos a tiro en los puestos de copa".