¿Es factible la presencia de hinchas de Central en el 15 de Abril?

Unión será el encargado de abrir la 7ª fecha de la Superliga, el próximo viernes 20 de setiembre, a partir de las 19 en el estadio 15 de Abril.

Cara a cara se toparán dos equipos que las mismas necesidades: quedarse con los tres puntos.

Para el Tate es intentar cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas, algo nunca sucedió con Leonardo Madelón en el comando de este plantel. Por su parte, el Canalla está acosado por el flojo promedio, aunque en el inicio del certamen es uno de los dos invictos que tiene la competición.

En las últimas horas, se deslizó la posibilidad de que el encuentro se dispute con ambas parcialidades, en otro paso de las autoridades para que lentamente se normalice la presencia de hinchas visitantes en los estadios.

Hay un antecedente fresco que fue la llegada del puntero San Lorenzo al Brigadier López para medirse con Colón, con un elevado número de simpatizantes del Ciclón que tuvieron la posibilidad de ver muy de cerca al equipo de Juan Pizzi.

Ante esta situación, el panorama es distinto y quien se encargó de poner claridad a la situación fue el mismo Fernando Peverengo, Subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas de Santa Fe.

En diálogo con radio Sol 91.5 expresó que "me sorprendí cuando me llegó la información. Este martes tengo previsto recorrer la cancha de Unión para realizar la habitual reunión operativa, queremos ver de cerca el avance de las obras con el nuevo tejido del séctor de Cándido Pujato".

Y más adelante, agregó: "Haremos una constatación como nos caracterizó en esta gestión. Pero ningún dirigente de Unión nos pidió jugar con hinchada visitante, nosotros no vamos a obligar a los clubes, pero reitero, ninguno me hizo la solicitud y tengo entendido que no iban a pedir eso".

Para ratificar que el cotejo entre rojiblancos y canallas solamente contará con hinchas del Tate, Peverengo apuntó: "El domingo pasado estuve en el Clásico de Rosario, hablé con el presidente de Central, no le hice la pregunta pero me lo hubiese sugerido, con Rodolfo Di Pollina tengo una muy buena relación. Tendremos la reunión operativa con dirigentes de Unión pero el partido no se jugará con hinchas visitantes".