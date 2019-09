Unión completó este lunes por la mañana en el predio Casasol un nuevo entrenamiento con miras al cotejo del viernes que viene en Santa Fe, desde las 19, ante Rosario Central por la 7ª fecha de la Superliga. Cuando se llegó a las tres derrotas en fila, el entrenador Leonardo Madelón reconoció que era algo pasajero y que no estaba preocupado, pero sí ocupado en intentar enderezar el rumbo. Ahora sufrió el cuarto revés el escenario se acentuó y se pasó a un nuevo análisis: cambiar lo que sea necesario para volver al cause deseado.

Ante Arsenal la defensa estuvo disminuida por las suspensiones y eso se notó, ya que el equipo careció de solidez. Por eso están cantado retoques en la última línea. Justamente en esta ocasión el DT le dio la confianza a Marcos Peano, que cayó en la medianía del resto, aunque se mantendría en el arco para intentar reafirmar la apuesta en lugar de un Sebastián Moyano que venía haciendo bien las cosas. No fue una variante por bajo rendimiento sino por algo que se tenía claro desde el inicio y que no se había podido dar por la lesión del juvenil.

• LEER MÁS: Un momento crítico: Leo Madelón, en su hora más difícil

El dato positivo es que está en condiciones de reaparecer en el lateral derecho Damián Martínez, quien purgó la fecha de parate por ser expulsado ante San Lorenzo. Después, en el terreno de las presunciones –claro está–, quizás el técnico ensaye corriendo finalmente a Claudio Corvalán a la zaga y que ingrese Federico Milo por izquierda. El debut de Franco Godoy no fue el mejor y, en momentos donde la experiencia es la que prevalece, sería algo lógica la disposición.

Damián Martínez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Después en el medio también pueden ser tenidos en cuenta Juan Ignacio Cavallaro y Javier Méndez, recuperado de sus sendas lesiones. No así Gabriel Carabajal. No sería extraño que puedan entrar entre los 11, ya que en la zona de gestación es donde no se puede dar en la tecla con los intérpretes y el funcionamiento. Si bien es cierto que ante el elenco de Sarandí hubo rendimientos muy bajos, la realidad va más allá y Madelón sabe que necesita seguir buscando el plan ideal.

• LEER MÁS: En seis fechas, Unión es el equipo más goleado de la Superliga

Posteriormente, habría que ver si Walter Bou sigue siendo el único punta o tendrá un acompañante. Franco Troyansky jugó más que nada por izquierda el sábado pasado y casi no pesó. No olvidar que no fue concentrado Maximiliano Cuadra y no sería raro que vuelva a estar por lo menos en la puja por un lugar.

Maximiliano Cuadra.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

¿Cuál será el esquema? La base siempre fue el 4-4-2, pero luego se mutó al 5-4-1 y 4-5-1, presumiendo que, si se toman las palabras del conductor rojiblanco, es muy probable que haya otra disposición o bien que se vuelva a las fuentes que tantos réditos le dio en las últimas campañas.

• LEER MÁS: La peor racha de Madelón como entrenador de Unión

Es una de las denominadas semanas cortas y por eso el plantel no tuvo descanso. Trabajó el domingo y mantendrá la tónica este martes por la mañana. Puede que ya comiencen a tenerse indicios de la idea para intentar salir en busca de la recuperación ante el Canalla en el estadio 15 de Abril.

Unión.jpg Prensa Unión

Madelón tiene la espalda suficiente laburar sin presiones, pero el presente lo tiene preocupado y solo piensa en revertir una a racha a la que no estaban acostumbrados.