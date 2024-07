Figurita repetida: nueva semana de Unión inhibido en FIFA

El gran enojo de Cristian González

A Cristian González, tras el empate ante Estudiantes, se lo fue consultando sobre el mercado de pases, que por ahora tiene la partida de dos jugadores titulares y la llegada de una apuesta como la del extremo zurdo José Vanetta. Hasta que se le izo referencia a la inhibición que pesa sobre Unión en el mercado de pases.

Fue entonces que contestó: "No entiendo lo de las inhibiciones, desde que llegué estoy viviendo lo mismo, es muy complicado, lo primero que te dicen los jugadores es que el club está inhibido, no está bueno. Lo digo porque lo saben todos, todo lo que siento lo digo en la cara, no necesito mandarle mensaje al presidente, hablo directamente con él. Me voy de vacaciones, vuelvo y Unión está inhibido. Hay cuestiones que se tienen que solucionar, el jugador desconfía. Esto no viene de ahora, hay que cambiar, esta situación cambia, tengo la camiseta de Unión a morir, la defenderé, lo sabe el presidente, no estoy pidiendo caprichos, uno busca en todos los detalles para que sea beneficioso para el club".

inhibición fifa 22 julio.jpg

Y agregó: "Pero necesitamos estar todos juntos y buscarle la vuelta para solucionarlo, más importante que Unión no hay nadie. No no podemos cagar en eso, hay que acomodar esto. Hay que hacer el esfuerzo y hay que acomodar estas situaciones. Y Fragapane nos interesa, estamos hablando, tiene ganas de estar en Unión, eso me seduce, conoce el club, la gente le tiene cariño, compartió vestuario con jugadores del plantel, está todo dado, hay que ajustar todo desde lo económico, así hay varias chances más".

Unión, nueva semana inhibido en FIFA: ¿a quién convence?

En los dos últimos mercados de pases Unión llegó inhibido en FIFA hasta el mismo día de sus presentaciones ante Racing (en la Copa de la Liga 2023 y en la Copa de la Liga 2024). Esta cuestión mantuvo en vilo al DT Cristian González, ya que hasta último momento no sabía si podría utilizar a las incorporaciones.

Incluso, en una de las tantas charlas que mantuvo el DT de Unión con los medios santafesinos, remarcó la molestia que esa situación le generó, sobre todo porque cuenta con un plantel corto y cualquier ausencia o impedimento para contar jugadores es un problema muy difícil de resolver.

En los últimos días, el tesorero Jorge Císeri admitió que a esta situación en particular la estaba tratando Luis Spahn, y que estaba junto al departamento legal articulando los mecanismos para que Unión deje de estar inhibido en FIFA.

Sin embargo, esta semana, en el informe que hace la FIFA, Unión volvió a aparecer inhibido, en una situación que está lejos de preocupar y que obedece a una especulación que está realizando la dirigencia.

"Estamos trabajando justo en eso. Hubo algunas demoras en eso de parte de Racing (por el pago de Juan Nardoni) y ya se va a cumplir", remarcó el presidente Luis Spahn, en el diálogo que mantuvo hace pocas horas con Deporte 9 de LT9 (AM 1150).

Por ahora no hay novedades. A diferencia de los otros mercados de pases donde levantó las inhibiciones en FIFA a último momento, en este Torneo de la Liga Profesional no lo pudo hacer en la reanudación, más allá que solo podría haber contado con José Vanetta. Kily González mostró todo su enojo con los dirigentes, en medio de un mercado de pases que en la misma tónica que los anteriores Unión es más noticia por los jugadores que se van que por los que vienen.