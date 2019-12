Fragapane: "En Unión jugué dos años casi gratis"

Franco Fragapane llegó para completar el plantel, de hecho fue el último refuerzo en sumarse para encarar la Superliga 2017/2018. Firmó un contrato por dos años que se venció en junio de este año y por eso no siguió en Unión.

Mucho se habló de lo que ofreció la dirigencia encabezada por Luis Spahn, incluso se mencionó que el presidente le habría ofrecido una propiedad (departamento) como parte de pago para adquirir un parte de su pase, además de un dinero importante.

Sin embargo, el futbolista aceptó la oferta de Talleres y se convirtió en refuerzo de la T, justamente este sábado Fragapane enfrentará a quienes fueron sus compañeros durante los últimos dos años.

En diálogo con Radio Sol 91.5, el jugador habló sobre su salida de Unión y los motivos que lo llevaron a mudarse a Córdoba. Fue directo y le apuntó a los dirigentes diciendo que no hicieron el esfuerzo necesario para que se quedara.

"Necesitaba un cambio de aire, hacia dos años que estaba en Santa Fe en donde la pasé muy bien, di todo por esa camiseta y estoy muy agradecido a Unión, pero necesitaba cambiar un poco de aire. Unión siempre se portó bien conmigo, pero no estaban las condiciones dadas para que yo renueve", comenzó diciendo.

Para luego agregar "En Unión no me ofrecían muchas, yo estuve dos años jugando más o menos gratis, te digo la verdad, yo no fui a Unión por la plata, sino a sumar minutos y tener continuidad y la verdad que me vino muy bien. Pero si tenía que renovar, pretendía un buen contrato, estuve dos años, jugué todos los partidos y era el jugador que menos plata cobraba. Y la verdad que mucha fuerza por mí no hicieron".

Fragapane criticó a la dirigencia y a su vez elogió a Leonardo Madelón "Hicimos historia en el club, clasificamos dos veces consecutivas a la Copa Sudamericana, algo que nunca se había logrado. Pero la dirigencia estaba peleada, no sabía con quien hablar, nadie se presentaba. Me fui un poco con bronca pero entendí que era lo mejor para mi", expresó.

"Leo (Madelón) siempre se portó muy bien conmigo, me fue de frente, es una persona que quiero mucho y admiro. Me llamaba todos los días en las vacaciones pero en ese momento el tampoco sabía que iba a ser de su vida. Pero cuando renovó me siguió llamando, me llamaba más Madelón que los dirigentes", tiró.

Por último indicó: "Llegué a Unión como recambio de Gamba, pero se lesionó Aquino y Leo me pidió si podía jugar por el carril y le dije que sí. Me dio mucha confianza y pude rendir de la mejor manera y le estoy muy agradecido".