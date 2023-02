Gallegos: "Con pocas chances en Unión, quiero seguir creciendo"

El delantero Matías Gallegos viajó a Chile para sumarse al Barnechea, al no tener opciones en Unión. "Quiero hacer bien las cosas acá", disparó

El delantero Matías Gallegos nuevamente volvió a salir de Unión, esta vez fuera del país, al no tener chances de sumar minutos en el equipo de Gustavo Munúa.

"Creo que me agarra en un buen momento, más allá de que no arranqué con mucho rodaje, vengo de hacer la pretemporada con Unión, estoy preparado para afrontar esto de la mejor manera", expresó en el inicio.

Para luego, disparar: "Se dio todo muy rápido, me lo consiguió mi representante, es una experiencia nueva, por primera vez saldré del país, estaba con pocas chances de jugar en Unión, se dio esto y tomé la decisión de dar este paso adelante".

Indudablemente el canterano hubiera preferido una nueva oportunidad, aunque no dudó en subrayar que "como objetivo personal, contento por esta oportunidad, vengo a darlo todo y sumar desde donde me toque. Quiero hacer bien las cosas acá, me llevará mucho eso a seguir creciendo, eso es lo que quiero para adelante. Recién llegué a Chile, estoy conociendo a mis nuevos compañeros".